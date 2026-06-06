Incêndio em imóvel comercial em Guarulhos já dura mais de dez horas

O combate ao incêndio em um imóvel comercial na Rua Guaporé, em Guarulhos, já dura mais de dez horas, segundo o Corpo de Bombeiros. Os bombeiros registraram o incêndio às 20h29 de sexta-feira (5) e seguem atualizando a ocorrência neste sábado (6).

O combate ao incêndio em um imóvel comercial na Rua Guaporé, em Guarulhos, já dura mais de dez horas, segundo o Corpo de Bombeiros. Os bombeiros registraram o incêndio às 20h29 de sexta-feira (5) e seguem atualizando a ocorrência neste sábado (6).

Até o momento, 14 viaturas e 38 bombeiros foram empenhados para combater o fogo em empresa de logística com materiais diversos, como canos de PVC, que estão queimando. O local fica em uma área próxima a residências e a cerca de 12 quilômetros do Aeroporto Internacional de São Paulo. Não há registro de feridos e as causas do incêndio ainda são desconhecidas.

O imóvel comercial em questão é uma empresa de logística que armazena materiais diversos, incluindo canos de PVC, que são os principais responsáveis pelo incêndio. A empresa de logística é uma das principais atividades econômicas da região e a perda do imóvel pode ter um impacto significativo na economia local.

Além disso, a proximidade do local às residências é um fator de preocupação, pois a fumaça do incêndio pode causar problemas de saúde para as pessoas que vivem na área. O Corpo de Bombeiros está trabalhando para controlar o fogo e evitar que ele se espalhe para outras áreas. A equipe de bombeiros está trabalhando em equipe com a Polícia Militar e a Prefeitura de Guarulhos para garantir a segurança das pessoas e evitar danos à propriedade.

A causa do incêndio ainda é desconhecida e está sendo investigada pelas autoridades competentes. O imóvel comercial em questão é uma das principais empresas de logística da região e a perda do imóvel pode ter um impacto significativo na economia local. A empresa de logística é uma das principais atividades econômicas da região e a perda do imóvel pode ter um impacto significativo na economia local





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