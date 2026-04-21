Incêndio em caminhão bloqueia Rodovia Anhanguera em Osasco

Um caminhão pegou fogo na Rodovia Anhanguera, na altura de Osasco, gerando interdição temporária. Não houve feridos e o trânsito foi controlado rapidamente pelas autoridades.

Um incidente de grandes proporções mobilizou as equipes de socorro na Rodovia Anhanguera (SP-330) durante a tarde desta terça-feira, dia 21. O fato ocorreu precisamente na altura do quilômetro 20, situado no município de Osasco , na região metropolitana de São Paulo, quando um caminhão foi tomado pelas chamas enquanto trafegava pelo trecho.

De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, o sinistro aconteceu no sentido interior da via, exigindo uma resposta rápida das autoridades para garantir a segurança dos demais motoristas que circulavam pelo local naquele momento. Duas viaturas foram imediatamente deslocadas para combater o fogo e evitar que o incidente ganhasse proporções ainda maiores ou atingisse vegetações próximas. Segundo o relato do condutor do veículo, o episódio começou de forma súbita. Ao notar uma emissão anormal de fumaça vindo do compartimento do motor, o motorista agiu com prudência e prontidão, manobrando o caminhão para o acostamento da rodovia. Poucos instantes após ter estacionado o veículo em local seguro, as chamas surgiram, consumindo rapidamente a cabine e partes do chassi. Felizmente, a rápida decisão de sair da pista evitou que o fogo causasse uma colisão com outros veículos ou ferimentos em terceiros. O condutor, que estava sozinho no momento, conseguiu abandonar o caminhão antes que a situação se agravasse e, para alívio das autoridades e de seus familiares, ele não sofreu nenhum ferimento, sendo contabilizados apenas danos materiais significativos ao veículo de carga. Para permitir que o trabalho de combate ao incêndio e rescaldo fosse realizado com total segurança, a rodovia precisou ser completamente interditada por um período aproximado de 30 minutos. Essa medida foi fundamental para proteger os bombeiros e os usuários da via. Após o controle inicial do fogo, o bloqueio foi parcialmente flexibilizado, mantendo-se duas faixas e o acostamento isolados para a remoção segura dos escombros e do veículo sinistrado. Embora a interdição tenha ocorrido em um horário de movimentação considerável, não houve relatos graves de congestionamentos na região, o que demonstra a eficiência na gestão do tráfego pelos órgãos responsáveis, como a concessionária da rodovia e a Polícia Militar Rodoviária. As causas que levaram ao início das chamas ainda serão objeto de uma perícia técnica detalhada, mas a suspeita inicial recai sobre uma falha mecânica ou elétrica no motor do caminhão, algo que será esclarecido em breve





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