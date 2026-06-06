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Incêndio de grandes proporções atinge imóvel comercial em Guarulhos

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Incêndio de grandes proporções atinge imóvel comercial em Guarulhos
IncêndioGuarulhosImóvel Comercial
📆6/6/2026 7:19 AM
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Incêndio de grandes proporções atinge imóvel comercial em Guarulhos, na Grande SP, na Rua Guaporé. Fogo começou às 20h29 e mobilizou 10 viaturas dos bombeiros. Não há feridos. Causas são desconhecidas e serão investigadas.

Um incêndio de grandes proporções atingiu um imóvel comercial na noite desta sexta-feira (5), na Rua Guaporé, em Guarulhos , na Grande São Paulo. O fogo começou por volta das 20h29 e mobilizou 10 viaturas do Corpo de Bombeiros , que enviaram equipes especializadas para conter as chamas.

O local fica em uma área mista, com residências próximas e a aproximadamente 12 quilômetros do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Até o momento, não há registro de feridos, mas a fumaça e o calor intenso preocuparam moradores da região, que relataram susto e correria para deixar suas casas. De acordo com os bombeiros, o incêndio atingiu uma loja de materiais de construção, que estava fechada no momento do ocorrido.

As chamas se alastraram rapidamente devido à grande quantidade de materiais inflamáveis armazenados no local, como madeira, tintas e solventes. As equipes trabalharam por cerca de três horas para controlar o fogo, utilizando caminhões de combate a incêndio e equipamentos de proteção. A área foi isolada para evitar riscos a pedestres e veículos. Apesar do esforço, parte da estrutura do imóvel desabou, mas sem causar vítimas.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas pela perícia. A Defesa Civil foi acionada para avaliar os danos estruturais e garantir a segurança do entorno. O Corpo de Bombeiros alerta para a importância de manter sistemas de prevenção, como extintores e alarmes, em estabelecimentos comerciais. O incidente não afetou as operações do aeroporto, mas gerou transtornos no trânsito local.

A Prefeitura de Guarulhos informou que prestará apoio aos proprietários do imóvel e acompanhará as investigações. A comunidade espera que as causas sejam esclarecidas para evitar novas tragédias

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