Incêndio atinge o Café Lamas, restaurante mais antigo do Rio de Janeiro

Um incêndio atingiu o Café Lamas, restaurante mais antigo do Rio de Janeiro em atividade contínua, localizado no Flamengo. O fogo, que teria começado na cozinha, foi controlado pelos bombeiros sem vítimas. O imóvel, patrimônio cultural, terá sua recuperação acompanhada pela prefeitura.

O emblemático Café Lamas , considerado o restaurante mais antigo do Rio de Janeiro em funcionamento contínuo e também o mais antigo do país, foi atingido por um incêndio no final da tarde desta terça‑feira, dia 16.

Localizado no bairro do Flamengo, na Zona Sul da capital fluminense, o estabelecimento, que completou 152 anos em abril de 2024, viu sua fachada tomada pela fumaça e teve o acesso interditado após o surgimento das chamas. Nas redes sociais, usuários compartilharam vídeos e fotos que mostram a mobilização do Corpo de Bombeiros no entorno do imóvel histórico. Apesar da intensidade das labaredas, não há registro de vítimas ou feridos.

A corporação informou que o fogo começou na cozinha do restaurante e que os militares do Quartel do Catete conseguiram controlar as chamas rapidamente, antes das 19h. Testemunhas relataram que o incêndio se iniciou por volta das 17h. Como medida de segurança, a Rua Marquês de Abrantes, onde está situado o Café Lamas, foi parcialmente bloqueada para permitir o trabalho dos socorristas.

Fundado em 1874 e declarado patrimônio cultural carioca na década de 1990, o Lamas é um marco da boêmia e da gastronomia da cidade. Entre os frequentadores ilustres, destaca‑se o ex‑presidente Getúlio Vargas. Seus pratos mais célebres, como o filé Oswaldo Aranha e o bife à milanesa, são parte da tradição que o restaurante manterá, conforme anunciado, mesmo após o susto.

A Prefeitura do Rio afirmou que acompanhará a perícia e prestará apoio necessário para a recuperação do imóvel, enquanto a direção do Lamas ainda avalia os prejuízos causados pelo sinistro





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