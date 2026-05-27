Incêndio atinge edifício-garagem desativado no Centro do Rio

Um incêndio atingiu os últimos andares de um edifício-garagem desativado no Centro do Rio na tarde desta terça-feira (26). O Quartel Central do Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h08 para combater as chamas no edifício na Rua Alexandre Mackenzie, número 20.

Um incêndio atingiu os últimos andares de um edifício-garagem desativado no Centro do Rio na tarde desta terça-feira (26). O Quartel Central do Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h08 para combater as chamas no edifício na Rua Alexandre Mackenzie, número 20.

Durante o trabalho dos militares, uma das pistas indicou que o imóvel estava ao lado de uma subestação da Light e de um estacionamento privado. As áreas no entorno, no entanto, não foram atingidas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram alguns carros destruídos pelas chamas.

Além disso, um caminhão-tanque pegou fogo e interditou parcialmente a Rodovia Washington Luís. A investigação sobre o incêndio está em andamento e, até o momento, não há informações sobre as causas do fogo. É importante lembrar que o edifício-garagem foi desativado e não estava em uso há algum tempo





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