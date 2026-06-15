In-Edit Brasil: Estreia Nacional de 'Nem Tudo É Paz e Amor' e Lançamento de Michelle Abu

O Festival Internacional do Documentário Musical, o In-Edit Brasil, acontecerá entre 17 e 28 de junho em São Paulo. A estreia nacional de uma obra original reunirá filhos de músicos que nasceram e cresceram no período da contracultura, no fim da década de 1960 e nos anos 70.

O Festival Internacional do Documentário Musical, o In-Edit Brasil , acontecerá entre 17 e 28 de junho em São Paulo. A estreia nacional de uma obra original reunirá filhos de músicos que nasceram e cresceram no período da contracultura, no fim da década de 1960 e nos anos 70.

Eles refletem sobre vida naquela época, com foco em comportamentos, valores e costumes de seus pais, fora do padrão. As declarações íntimas revelam o espírito de liberdade e as contradições dentro e fora daquele universo. O longa-metragem é um dos grandes expoentes da Mostra Nacional do In-Edit e estará em exibição na capital paulista no Cinesesc, no sábado 20, às 20h30; na Cinemateca Brasileira, no dia 25, às 20h; e no Spcine Olido, no dia 28, às 14h.

O diretor Betão Aguiar, baixista da banda de Arnaldo Antunes e cineasta de relevantes filmes de cultura popular, passou a infância no ambiente da contracultura retratada no filme. Ele é filho de um dos integrantes dos Novos Baianos, grupo que transitou na psicodelia, um movimento marginal de mãos dadas com a contracultura.

Entre os depoimentos do filme estão os de Moreno Veloso (filho de Caetano Veloso), Nara Gil (filha de Gilberto Gil), Sarah Sheeva (filha de Baby Consuelo e Pepeu Gomes), Beto Lee (filho de Rita Lee), Anelis Assumpção (filha de Itamar Assumpção), Ciça Moreira (filha de Moraes Moreira), Areia Duarte (filha de Rogério Duarte) e Maria Meneghini (filha de Paulinho Boca de Cantor). O longa também caminha na linha do filme marginal, com muitas imagens da época.

Bem montado, instiga o espectador a entender o cenário não apenas fora da família tradicional, mas nas artes de muitas subjetividades. Os filhos da contracultura expõem o quanto sofreram com estereótipos e definições fantasiosos sobre o meio artístico. Assim, seus depoimentos ganham relevância por expor a vida das famílias de artistas longe dos palcos.

Além disso, o festival também contará com a presença de Michelle Abu, que lança seu segundo álbum, 'Não existe música brasileira sem tambor'. O combate à desigualdade e a denúncia das injustiças são temas importantes para a sociedade e a música pode ser um instrumento poderoso para abordar esses temas





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