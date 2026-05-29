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Imposto de Renda 2026: Declaração Pré-Preenchida Dá Prioridade na Restituição?

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Imposto de Renda 2026: Declaração Pré-Preenchida Dá Prioridade na Restituição?
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📆5/29/2026 9:50 AM
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Entenda como consultar a situação da restituição e os critérios da fila de pagamento do Imposto de Renda 2026.

O Imposto de Renda 2026 traz mudanças importantes na forma de declaração e restituição . A declaração pré-preenchida pode dar prioridade na restituição , mas é importante entender os critérios da fila de pagamento e como consultar a situação da restituição .

A Receita Federal oferece diferentes caminhos para acompanhar o andamento da restituição, incluindo o aplicativo da Receita e o portal e-CAC. Além disso, é importante entender que a restituição pode ficar temporariamente retida se houver alguma pendência na declaração. A ordem de pagamento da restituição segue critérios legais de prioridade e os pagamentos devem ocorrer até agosto.

A Receita planeja realizar quatro grandes pagamentos ao longo do ano, com a expectativa de concluir os depósitos até o fim de agosto para quem não tiver pendências

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