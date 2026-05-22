Imposto de Renda 2026: datas e guia da declaração

Informações detalhadas sobre o prazo de entrega, consulta ao primeiro lote de restituições, calendário de restituições, aplicativo da Receita Federal, documentos necessários e outras informações relevantes para a declaração do Imposto de Renda 2026.

Prazo para declarar imposto de renda começa na próxima segunda (23), com possibilidade de consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2026 a partir desta sexta-feira (22).

Ao todo, mais de 8,7 milhões de contribuintes serão contemplados, com um valor total de crédito de R$ 16 bilhões, o maior valor já pago pela Receita Federal em um lote de restituição do IRPF. As restituições de 2026 serão pagas em quatro lotes, sendo que cerca de 80% dos pagamentos devem ser feitos nos dois primeiros lotes, ou seja, até o fim de junho





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