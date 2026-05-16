Importância do Pilates para a Terceira Idade e a crescente procura pelo emagrecimento

Este texto discute a crescente procura por exercícios físicos entre idosos e a popularidade do pilates como uma atividade para se manter ativa. Também compara o pilates com o envelhecimento normal e natural.
Com a chegada da terceira idade e o crescimento do movimento fitness , cada vez mais idosos têm trocado o sedentarismo por um envelhecimento mais ativo.
Entre as atividades que ganharam espaço nessa faixa etária, o pilates se destaca por melhorar equilíbrio, força muscular, autonomia e qualidade de vida. A aposentada Vera Lúcia de Oliveira, de 72 anos, começou a praticar pilates há três anos, depois que os filhos perceberem dificuldades na sua mobilidade. Como presente de aniversário, cada um deu um mês de aula para a mãe.
Suas três crianças deram três meses de aula, e ela ficou muito satisfeita com os resultados que o exercício trouxe. Agora, Vera Lúcia pratica pilates três vezes por semana e diz que se sente mais disposta e forte. Ela se refere ao pilates como uma ferramenta para uma vida mais ativa.
Segundo a fisioterapeuta Fernanda Giglio, fundadora do Espaço Saúde do Corpo e professora de Vera, a procura de idosos pela modalidade aumentou significativamente nos últimos anos, impulsionada principalmente pela maior circulação de informações sobre saúde e envelhecimento ativo. As principais queixas dos novos alunos costumam estar relacionadas à perda de mobilidade e à insegurança para realizar tarefas simples do cotidiano. Com o pilates, eles podem recuperar essas movimentos aos poucos.
O médico do esporte Marcos Teixeira explica que a atividade física desempenha um papel decisivo na forma como as pessoas envelhecem. Segundo ele, a falta de movimento podem levar à senilidade, caracterizada por um declínio físico e cognitivo mais acentuado. Mantê-lo ativo é uma das principais estratégias para garantir longevidade com qualidade de vida. O pilates reúne características fundamentais para a terceira idade, como fortalecimento muscular, melhora da mobilidade, equilíbrio e coordenação motora.
Segundo a fisioterapeuta Fernanda Giglio, o pilates permite um trabalho individualizado e adaptado às necessidades de cada pessoa, o que torna a prática mais segura para a terceira idade. Esta atividade também melhora autoestima, bem-estar emocional e a convivência social. Muitas pessoas que entram na prática de pilates encontram um espaço de troca e pertencimento.
Em conclusão, o pilates pode ser uma ferramenta eficaz para uma vida mais ativa e saudável, ajudando a prevenir doenças, reduzir o risco de quedas e contribuir para um envelhecimento mais lento e com qualidade de vida
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