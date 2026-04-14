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Implosão do Mandarin Oriental em Miami: Um Novo Capítulo para Brickell Key

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Implosão do Mandarin Oriental em Miami: Um Novo Capítulo para Brickell Key
Mandarin OrientalMiamiImplosão
📆4/14/2026 4:14 AM
📰RevistaEpoca
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A demolição controlada do hotel Mandarin Oriental, em Miami, marca a maior implosão da última década e abre caminho para o novo complexo 'Residências Mandarin Oriental'. A ação, que durou menos de 20 segundos, gerou grande repercussão e faz parte de um plano de renovação urbana em Brickell Key. Paralelamente, obras na BR-116 e outras notícias relevantes completam o panorama.

Em um evento marcante que atraiu olhares e gerou grande repercussão, o icônico hotel Mandarin Oriental , situado em Brickell Key , Miami , foi implodido em uma ação controlada que durou menos de 20 segundos. A demolição , meticulosamente planejada ao longo de dois anos, representa a maior implosão realizada na cidade em uma década, abrindo caminho para a construção do ambicioso complexo 'Residências Mandarin Oriental '. A área, que antes abrigava luxuosas acomodações e vistas deslumbrantes, agora dará lugar a um projeto imobiliário de alto padrão, que promete combinar unidades residenciais sofisticadas com um novo hotel, com entrega prevista para 2030.

A operação, que mobilizou equipes de segurança e atraiu a atenção de moradores e curiosos, reforça o compromisso da cidade com o desenvolvimento urbano e a renovação de espaços icônicos. A iniciativa Irineu, desenvolvida pelo GLOBO para oferecer soluções de inteligência artificial aos leitores, supervisiona a produção de conteúdo, assegurando a qualidade e a precisão das informações. A demolição controlada, uma técnica precisa e segura, foi executada com a atenção de evitar impactos negativos na área circundante. Os moradores em um raio de 244 metros receberam instruções precisas para garantir a sua segurança, reforçando a importância da organização e da colaboração em grandes projetos urbanos.

Imagens impressionantes da implosão rapidamente se espalharam pelas redes sociais, documentando o momento exato em que o prédio de 23 andares se desintegrou em questão de segundos, gerando uma densa nuvem de poeira. A substituição do hotel Mandarin Oriental pelo complexo 'Residências Mandarin Oriental' sinaliza uma nova fase de modernização e requalificação da região de Brickell Key, um dos destinos mais cobiçados de Miami. A iniciativa, que combina luxo, conforto e design inovador, promete transformar a paisagem urbana e elevar ainda mais o status da cidade como um centro de negócios e lazer. A implosão do hotel, um marco na história da cidade, também reflete a constante evolução do mercado imobiliário e a busca por soluções arquitetônicas que se adequem às necessidades e expectativas dos moradores e investidores.

A demolição do hotel não foi o único evento importante. Começaram na quarta-feira, dia 05/06, as implosões de rocha em parte da BR-116 que corta a Serra das Araras, na pista de subida (sentido São Paulo), ações previstas no cronograma de obras de duplicação. As implosões são para a construção de viadutos que diminuirão a sinuosidade da via. Os impactos da intervenção na rodovia Presidente Dutra foram sentidos, com registros de congestionamentos na pista de subida da serra. Após a implosão, por volta de 12h40, os dois sentidos da Serra das Araras foram liberados.

Outras notícias relevantes incluem a venda de uma cobertura luxuosa por Mariah Carey em Nova York, o destaque do restaurante Madame Olympe, de Claude Troisgros, no Guia Michelin, e informações sobre as eleições e eventos de entretenimento, como o BBB 26

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