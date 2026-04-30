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Impasse Interno Ameaça Patrocínio da SportingBet no Vasco

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Impasse Interno Ameaça Patrocínio da SportingBet no Vasco
VascoSportingbetPatrocínio
📆4/30/2026 4:54 PM
📰jornalodia
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Negociações para o patrocínio máster do Vasco com a SportingBet enfrentam resistência interna devido a divergências sobre o valor oferecido, gerando incerteza sobre o futuro da parceria. A posição do CEO da SAF, Carlos Amodeo, também é ponto de atrito.

A situação do Vasco da Gama em relação à busca por um novo patrocinador máster está se mostrando mais complexa do que o inicialmente previsto.

Em meio a negociações consideradas avançadas com a casa de apostas SportingBet, a diretoria do clube enfrenta um significativo entrave interno, gerando um clima de divergência e incerteza sobre o futuro da parceria. A principal fonte de conflito reside na avaliação do valor oferecido pela SportingBet, com diferentes grupos dentro da estrutura do clube apresentando visões opostas sobre a adequação do montante proposto.

De um lado, dirigentes alinhados com o presidente Pedrinho expressam preocupação com a possibilidade de o novo patrocínio ser financeiramente inferior ao anterior, firmado com a Betfair. O argumento central é que o valor total oferecido pela SportingBet, considerando a parte fixa e as variáveis, pode ser menor do que o montante recebido até o ano passado.

Essa perspectiva levanta questionamentos sobre a capacidade do clube de manter ou aumentar sua receita com patrocínios, um aspecto crucial para a saúde financeira e o cumprimento de seus objetivos esportivos. A comparação direta com a Betfair, que foi uma importante fonte de recursos nos últimos anos, serve como um termômetro para avaliar a atratividade da nova proposta.

A preocupação não se limita apenas ao valor total, mas também à forma como ele é estruturado, com a análise detalhada das cláusulas de desempenho e das metas a serem alcançadas para o recebimento das parcelas variáveis. A busca por um patrocínio que garanta uma receita estável e previsível é uma prioridade para a diretoria, especialmente em um cenário econômico desafiador.

Do outro lado, há um grupo dentro da diretoria que defende a aprovação do contrato com a SportingBet, apresentando argumentos que ressaltam os benefícios específicos previstos no acordo. Um dos pontos destacados é o valor fixo mensal a ser pago pela casa de apostas, que, segundo essa visão, é ligeiramente superior ao que era pago pela Betfair.

Além disso, a proposta da SportingBet inclui porcentagens variáveis atreladas ao desempenho do Vasco, o que pode aumentar o montante total recebido pelo clube caso a equipe obtenha bons resultados em campo. Essa perspectiva otimista considera que o potencial de crescimento da receita com o novo patrocínio, impulsionado pelas variáveis de desempenho, pode compensar a eventual diferença em relação ao valor fixo oferecido pela Betfair.

A análise da proposta também leva em conta outros fatores, como a visibilidade da marca SportingBet e o potencial de ativação do patrocínio em diferentes plataformas e eventos. A divergência de opiniões dentro da diretoria reflete a complexidade da negociação e a importância de se encontrar um equilíbrio entre os interesses financeiros do clube e as expectativas dos diferentes grupos de poder.

Um elemento central no impasse é a posição de Carlos Amodeo, o CEO da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Vasco. Amodeo tem se mostrado favorável ao acerto com a SportingBet, o que gerou atrito com alguns dirigentes do associativo, que questionam sua autonomia e sua capacidade de tomar decisões alinhadas com os interesses do clube.

Essa não é a primeira vez que Amodeo e membros importantes do associativo divergem em relação a decisões estratégicas, o que reforça a percepção de que a relação entre a SAF e o associativo ainda precisa ser aprimorada. Nos bastidores, a sensação é de que o negócio só será fechado caso a proposta da SportingBet seja aumentada, o que demonstra a força da resistência interna e a necessidade de se encontrar um ponto de consenso.

A indefinição em torno do novo patrocinador máster gera preocupação entre os torcedores e a imprensa, que acompanham de perto a situação do clube. A busca por um patrocínio de peso é fundamental para o Vasco, que precisa de recursos para investir em sua equipe e fortalecer sua estrutura

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