Impactos do Uso de Anabolizantes na Saúde do Coração: O Caso de Gabriel Ganley

A morte do influenciador e fisiculturista Gabriel Ganley, aos 22 anos, após um quadro de cardiomiopatia hipertrófica, reacendeu o debate sobre os impactos do uso de anabolizantes na saúde do coração. Ganley, com 1,7 milhão de seguidores nas redes sociais, compartilhava sua rotina de treinos e já tinha revelado o uso de hormônios anabolizantes em sua preparação física. Herbert Lima Mendes, cardiologista e professor do Instituto de Educação Médica (Idomed), explica que o uso de anabolizantes em doses elevadas pode levar à hipertrofia do coração, o que resulta em um crescimento acima do normal do músculo cardíaco. A cardiomiopatia hipertrófica, uma condição que causa o espessamento anormal do músculo cardíaco, torna-o mais rígido e dificulta o bombeamento de sangue, sendo uma das principais causas de morte súbita em jovens e atletas. Lima Mendes alerta que o crescimento do coração pode levar à falha do órgão e à insuficiência cardíaca a longo prazo.

A morte do influenciador e fisiculturista Gabriel Ganley, aos 22 anos, após um quadro de cardiomiopatia hipertrófica , reacendeu o debate sobre os impactos do uso de anabolizantes na saúde do coração.

Ganley, com 1,7 milhão de seguidores nas redes sociais, compartilhava sua rotina de treinos e já tinha revelado o uso de hormônios anabolizantes em sua preparação física. Ele foi encontrado morto em seu apartamento na Mooca, em São Paulo, no último sábado, 23.

Herbert Lima Mendes, cardiologista e professor do Instituto de Educação Médica (Idomed), explica que o uso de anabolizantes em doses elevadas pode levar à hipertrofia do coração, o que resulta em um crescimento acima do normal do músculo cardíaco. A cardiomiopatia hipertrófica, uma condição que causa o espessamento anormal do músculo cardíaco, torna-o mais rígido e dificulta o bombeamento de sangue, sendo uma das principais causas de morte súbita em jovens e atletas.

Lima Mendes alerta que o crescimento do coração pode levar à falha do órgão e à insuficiência cardíaca a longo prazo. Marcely Bonatto, diretora da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), reforça a importância de exames para identificar precocemente alguma condição cardíaca, especialmente entre atletas que praticam atividades físicas de alto rendimento. Entre os sintomas que podem motivar investigação cardiológica estão falta de ar ao esforço, dor no peito, tontura, desmaio e histórico de morte súbita sem causa na família





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