Impacto econômico da Copa do Mundo de 2026 e estratégias de bares e restaurantes

A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira (11) e vai até 19 de julho, com partidas disputadas nos Estados Unidos, Canadá e México. Com jogos da seleção brasileira concentrados no fim da tarde e à noite, a expectativa do mercado se divide entre o consumo dentro de casa e a ida dos torcedores a bares, restaurantes, arenas, lounges e eventos organizados para a transmissão das partidas. Além disso, 26% dos entrevistados afirmam preferir receber produtos por 'delivery' durante as partidas, com destaque para a pizza. Para Paulo Solmucci, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), as receitas durante o período da competição serão tendência. Além disso, 57% dos estabelecimentos afirmam que pretendem adotar estratégias específicas para o torneio, como decoração temática, cardápios especiais, promoções e reforço na estrutura de transmissão.

A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira (11) e vai até 19 de julho, com partidas disputadas nos Estados Unidos, Canadá e México.

Com jogos da seleção brasileira concentrados no fim da tarde e à noite, a expectativa do mercado se divide entre o consumo dentro de casa e a ida dos torcedores a bares, restaurantes, arenas, lounges e eventos organizados para a transmissão das partidas. Além disso, 26% dos entrevistados afirmam preferir receber produtos por 'delivery' durante as partidas, com destaque para a pizza.

Para Paulo Solmucci, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), as receitas durante o período da competição serão tendência. Além disso, 57% dos estabelecimentos afirmam que pretendem adotar estratégias específicas para o torneio, como decoração temática, cardápios especiais, promoções e reforço na estrutura de transmissão. Os jogos do Brasil estão em horários perfeitos para que as pessoas possam curtir o aquecimento, ver o jogo e celebrar com os amigos e a família.

Por isso os estabelecimentos estão se preparando, com decoração especial, novos itens de cardápio e um reforço no atendimento. Muitos inclusive investiram em novos equipamentos, como telas grandes, para passar os jogos. O estudo, elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e pela Riotur, considera gastos com bares e restaurantes, transporte, festas temáticas, alimentação para consumo em casa, artigos esportivos e outros produtos relacionados ao torneio.

Segundo o levantamento, o impacto econômico cresce à medida que a seleção avança na competição. Os três jogos da fase de grupos têm potencial para movimentar cerca de R$ 30,6 milhões em atividade econômica para a cidade. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade do Rio, Osmar Lima, o estudo evidencia como a paixão do carioca pelo futebol se traduz em geração de renda.

Na avaliação do presidente da Riotur, Bernardo Fellows, o torneio reforça o papel dos grandes eventos esportivos como motores da atividade econômica. A Copa do Mundo é um momento que o brasileiro espera viver na maior intensidade possível, diz o sócio-diretor da Holding Club, Márcio Esher. Já a proposta da Arena Brasileira é oferecer ares de festival em meio aos jogos da Copa, com uma lista de artistas como Marisa Monte, Caetano Veloso e Ivete Sangalo, e experiências como tirolesa.

Realizado no parque do Ibirapuera, em São Paulo, o evento acontecerá entre os dias 13 de junho e 20 de julho. A expectativa é que algo entre 150 mil e 180 mil pessoas passem pelo Arena Brasileira durante todo o período





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