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Impacto das medidas de designação de organizações terroristas e cartel no setor bancário e econômico brasileiro

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Impacto das medidas de designação de organizações terroristas e cartel no setor bancário e econômico brasileiro
Medidas De Designação De Organizações TerrorisCartelSector Bancário
📆5/29/2026 12:12 PM
📰valoreconomico
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Os documentos analisados pelo Valor apontam para um cenário de aumento de risco e custo para o setor bancário, de infraestrutura, energia, logística, mineração, agronegócio e toda a indústria exportadora. As medidas podem ser alteradas a qualquer momento, pois são políticas, não direito.

São as conclusões desses documentos, aos quais o Valor teve acesso, que, em grande parte, determinarão a abertura do mercado nesta sexta-feira. Em grande parte, eles sinalizam para um cenário de aumento de risco e custo para o setor bancário, de infraestrutura, energia, logística, mineração, agronegócio e toda a indústria exportadora.

O texto do escritório brasileiro sinaliza para a interpretação ‘extremamente ampla’ trazida pela medida, com conexões, ainda que indiretas, que poderiam levar a ser considerado crime federal nos Estados Unidos por até 20 anos. Este documento descreve os efeitos sobre o México depois da designação de cartel em fevereiro de 2025, com uma estimativa do FMI para o impacto negativo no crescimento de 1,4 ponto percentual em virtude da retração do capital decorrente do comportamento avesso a risco penal nos EUA, além dos efeitos duradouros da medida.

As relações econômicas passam a refletir a política de segurança dos EUA com ‘consequências jurídicas e financeiras persistentes e difíceis de reverter’. O documento produzido pelo escritório americano é igualmente abrangente na análise sobre o alcance extraterritorial da decisão do Departamento de Estado dos EUA, mas faz a distinção entre as duas medidas tomadas.

A designação de ‘Organização Terrorista Estrangeira’ (FTO na sigla em inglês), além das sanções financeiras, ‘gera risco criminal por apoio material, permite processos civis contra quem auxiliou a organização e tem alcance territorial’. Já a ‘Designação Especial de Terrorista Global’ (SDGT, na sigla em inglês), é uma designação administrativa do Tesouro americano, por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), que prevê bloqueio de bens, recursos e serviços e alcance sobre empresas controladas ou detidas direta ou indiretamente pelo alvo da sanção.

O PCC e o CV foram denominados tanto FTO quanto SDGT. Na avaliação deste escritório americano, bancos brasileiros podem ser impactados, mesmo sem atuarem nos EUA em três condições: se operarem com esses grupos e utilizarem dólar, se tiverem correspondentes nos EUA e se realizarem operações que passem, direta ou indiretamente, pelo sistema financeiro americano. As consequências possíveis, alerta, são: multas elevadas, bloqueio de valores e ações administrativas do Tesouro dos EUA.

São consideradas sanções secundárias, ainda que ‘muito relevantes’, as punições a instituições financeiras que, mesmo sem conexão com os EUA, mantiverem contas, processarem pagamentos e prestassem qualquer tipo de serviço às entidades.

‘Basta, em alguns casos, uma única transação passando por banco intermediário nos EUA’, alerta. O documento chama a atenção para a abrangência da medida sobre empresas que não estejam designadas, mas são consideradas sancionadas se detidas ‘direta ou indiretamente, em 50% ou mais’, por pessoas sancionadas. Esta regra examina a propriedade e soma a partipação de vários sancionados para chegar ao patamar dos 50% e não apenas o nome da empresa. O uso de ‘laranjas’, adverte, não afasta a responsabilidade.

Entre as recomendações de conformidade, estão o reforço de controles sobre transações em espécie, remessas e estruturas societárias. E ainda a identificação do controlador real de empresas com cadeias longas de participação e sem atividade real. A despeito do alerta sobre as medidas severas que, no limite, podem levar à liquidação de instituições, o documento diz que as medidas podem ser alteradas a qualquer momento porque, conclui, ‘isso é política, não direito

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Medidas De Designação De Organizações Terroris Cartel Sector Bancário Impacto Econômico Política De Segurança Dos EUA Consequências Jurídicas E Financeiras Persiste

 

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