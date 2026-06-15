Impa e Sociedade Brasileira de Matemática defendem libertação de matemático russo preso na Armênia

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) defendem a libertação do matemático russo Mikhail Verbitsky, que foi preso na Armênia sob alegações de natureza política.
O Instituto de Matemática Pura e Aplicada ( Impa ) e a Sociedade Brasileira de Matemática defendem a libertação do matemático russo Mikhail Verbitsky , que foi preso na Armênia sob alegações de natureza política.
Verbitsky é reconhecido internacionalmente por suas contribuições fundamentais para a geometria complexa e variedades hiperkähler e atua no Brasil desde 2017. O Impa e a SBM manifestaram publicamente em defesa do pesquisador, considerado uma das principais referências mundiais em sua área de atuação. A detenção levou a preocupação da comunidade científica pela liberdade acadêmica e a segurança dos pesquisadores.
O Impa solicitou formalmente às autoridades armênias a libertação imediata do pesquisador, enquanto a SBM reafirmou seu compromisso com a liberdade acadêmica e a cooperação científica internacional. A entidade também manifestou solidariedade ao professor Mikhail Verbitsky, à sua família, aos seus alunos, colegas e ao IMPA, e espera que a situação seja esclarecida com a máxima brevidade, observando-se plenamente os direitos fundamentais e as garantias internacionalmente reconhecidas
Mikhail Verbitsky Impa Sociedade Brasileira De Matemática Libertação Prisão Armênia Geometria Complexa Variedades Hiperkähler Liberdade Acadêmica Cooperação Científica Internacional
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