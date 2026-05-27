A repressão nos hospitais tem levado essas mulheres a evitarem atendimento médico, resultando em partos insalubres e perigosos. A política de deportação é criticada por organizações de direitos humanos.

Imigrantes haitianas enfrentam riscos ao dar à luz em condições precárias na República Dominicana , temendo deportação . A repressão nos hospitais tem levado essas mulheres a evitarem atendimento médico, resultando em partos insalubres e perigosos.

Desde a intensificação das deportações, partos hospitalares caíram 60%, expondo mães e bebês a complicações graves. A política de deportação é criticada por organizações de direitos humanos. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas.

Imigrantes vivem com medo de dar à luz em unidades de saúde, pois agentes de imigração dominicanos detêm imigrantes sem documentos, que posteriormente são deportados, incluindo mães e seus recém-nascidos. A operação, em curso há mais de um ano, atingiu principalmente haitianos que fogem da crise humanitária no Haiti. Mais de mil pessoas morreram no Haiti vítimas de drones-kamikaze usados para combater crime organizado. Katty Joseph, uma haitiana que vive no país, é um exemplo desse cenário.

Katty, de 20 anos, chegou à República Dominicana há um ano e estava morando nos fundos de uma oficina mecânica, depois que o dono a acolheu. Foi lá que, no final de outubro, ela deu à luz. Apoiada em um cobertor no chão engordurado, ela disse que suportou o calor sufocante do Caribe com a ajuda de uma amiga. A haitiana cortou o cordão umbilical sozinha com uma lâmina de barbear, relatou, mas o bebê não chorou.

Menos de 24 horas depois, ele estava morto. A República Dominicana está realizando uma das maiores campanhas de deportação em massa do Hemisfério Ocidental, expulsando milhares de haitianos de volta para um país em ruínas. O esforço se estendeu aos hospitais, uma medida controversa que críticos denunciaram como desumana e reflexo de profundos sentimentos anti-haitianos na ilha.

Autoridades dominicanas descrevem a repressão nos hospitais, iniciada em abril de 2025, como um passo crucial para remover haitianos que, segundo elas, estão drenando os recursos públicos do país. De acordo com os indicadores do governo, a política funcionou: as deportações aumentaram e o número de haitianos que buscam atendimento hospitalar diminuiu.

Mas, ao longo do último ano, essa política levou um número crescente de mulheres haitianas a dar à luz em casa ou em outros locais sem supervisão e, muitas vezes, insalubres, segundo profissionais da saúde e grupos de defesa locais. Eles alertam que mães e bebês enfrentam riscos de vida - incluindo infecções e hemorragias - sem intervenção médica.

As consequências são claras: os partos hospitalares entre mulheres haitianas caíram quase 60% nos 12 meses desde o envio dos agentes - de 32.967 em 2024 para 13.856, de acordo com as estatísticas de saúde da República Dominicana. Ao longo de vários meses, o New York Times entrevistou quase uma dúzia de mães haitianas, bem como médicos e parteiras informais que ajudam mulheres haitianas a dar à luz às escondidas.

O jornal documentou a morte de um recém-nascido por complicações médicas e de uma mãe que morreu de choque séptico duas semanas após dar à luz gêmeos em casa. Deportados e abandonados: EUA enviam milhares de cubanos ao México sem garantias legais, aponta relatório da HRW Katty contou que o dono da oficina mecânica levou seu bebê a um pediatra quatro horas após o nascimento do menino em Puerto Plata, na costa norte da República Dominicana.

O pediatra, Dr. Juan Payero, disse que os sinais vitais do bebê estavam estáveis, mas que estava preocupado porque o recém-nascido parecia estar com fome e ainda não havia chorado. O Dr. Payero afirmou que insistiu para que Katty fosse a um hospital, mas o bebê morreu algumas horas depois. A jovem haitiana contou que cavou um buraco e enterrou o corpo do bebê em uma colina perto da cidade onde morava.

Uma autópsia nunca foi realizada para determinar a causa da morte, segundo ela. O bebê, sugeriu o Dr. Payero, pode ter morrido de desnutrição, falta de oxigênio, infecção causada pelas condições insalubres do parto ou tétano, devido à lâmina de barbear usada para cortar o cordão umbilical.

Enfermeira haitiana treinada como parteira examina mulher grávida haitiana de 29 anos na República Dominicana - Foto: Ana María Arévalo Gosen/New York Times A crise é o mais recente ponto de tensão em décadas de conflito em Hispaniola, a ilha caribenha compartilhada pelo Haiti e pela República Dominicana. A economia dominicana há muito depende da migração haitiana para impulsionar seus setores de agricultura, construção e turismo, mas o recente aumento desencadeou uma reação negativa





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