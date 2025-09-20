Imbituba Revive o Surf Mundial: QS 4.000 da WSL Retorna à Praia da Vila após 15 Anos

A Praia da Vila, em Imbituba, Santa Catarina, se prepara para receber a etapa do Qualifying Series (QS) da WSL (Liga Mundial de Surf), com status QS 4.000, entre 17 e 21 de setembro. O evento, parte do Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025, contará com a participação de surfistas renomados, como Weslley Dantas, Mateus Herdy, Tainá Hinckel e Laura Raupp, prometendo um espetáculo de surf após 15 anos de ausência da WSL na região. A competição, com 96 surfistas no masculino e 32 no feminino, impulsiona o turismo e a economia local.

A Praia da Vila, em Imbituba , Santa Catarina , voltará a ser palco de um evento grandioso do surf mundial, após um hiato de 15 anos. A etapa do Qualifying Series (QS) da World Surf League ( WSL ), que integra o Circuito Banco do Brasil de Surfe 2025, chega com status QS 4.000, prometendo agitar o litoral sul catarinense entre os dias 17 e 21 de setembro.

A expectativa é alta, tanto para os atletas quanto para os fãs do esporte, que terão a oportunidade de acompanhar de perto o desempenho de surfistas de renome e as futuras promessas do cenário nacional e internacional. A infraestrutura local está sendo preparada para receber os competidores e o público, garantindo uma experiência memorável para todos. A retomada desta etapa em Imbituba demonstra a importância da região no contexto do surf e a sua capacidade de sediar eventos de grande porte. A WSL, ao escolher a Praia da Vila, reconhece a qualidade das ondas e a paixão pelo surf que pulsa na comunidade local, impulsionando o turismo e a economia da região.\A competição promete ser acirrada em ambas as categorias, com a presença de nomes de peso que disputam o topo do ranking sul-americano. No masculino, os olhos estarão voltados para Weslley Dantas e Mateus Herdy, que atualmente ocupam as primeiras posições no ranking da WSL South America. A dupla, com seu talento e experiência, certamente será um dos grandes atrativos da etapa, protagonizando disputas memoráveis e mostrando a força do surf brasileiro. No feminino, a rivalidade promete esquentar com a participação de Tainá Hinckel e Laura Raupp, que buscam a liderança no ranking sul-americano. A performance das surfistas, com suas manobras radicais e determinação, promete emocionar o público e elevar o nível da competição. A etapa de Imbituba reunirá um total de 96 surfistas no masculino e 32 no feminino, proporcionando um espetáculo de surf com atletas de diferentes nacionalidades e estilos. A diversidade dos competidores e a variedade de suas habilidades garantirão um evento dinâmico e imprevisível, com chances para todos.\Além da competição principal, a etapa de Imbituba também promete atrair um grande número de espectadores e gerar um impacto positivo na economia local. A WSL e os organizadores do evento estão trabalhando para criar uma experiência completa, com atividades paralelas, shows e eventos culturais, que visam celebrar o surf e a cultura praiana. A presença de patrocinadores e a cobertura da mídia especializada também contribuirão para a visibilidade do evento e para a valorização da Praia da Vila como um destino turístico de destaque. O retorno da WSL a Imbituba é um marco importante para o surf catarinense e brasileiro, consolidando a região como um local de referência para a prática e o desenvolvimento do esporte. A expectativa é que a etapa de 2025 seja um sucesso, atraindo um grande público e impulsionando o crescimento do surf em Santa Catarina e no Brasil. A combinação de ondas desafiadoras, atletas de alto nível e uma atmosfera vibrante promete tornar esta etapa do QS um evento inesquecível para todos os envolvidos, desde os surfistas até os espectadores e a comunidade local





