Imagem Sem Predecessora do DESI Revela Novas pistas sobre a Materia Escura

A imagem do DESI, obtida ao longo de cinco anos, mostra o mapa do universo em 3D, com a Terra no centro de cada seção. Cada ponto representa uma galáxia, e a Terra está no centro dos ângulos, onde a galáxia oculta objetos distantes. A imagem permite entender melhor a estrutura das galáxias e como elas se formaram, mas também fornece novas pistas sobre a matéria escura, um dos maiores mistérios da ciência.

O DESI , um instrumento espectroscópico instalado no Telescópio Mayall , no Observatório Nacional de Kitt Peak, nos Estados Unidos, capturou uma imagem sem precedentes, composta por mais de seis vezes o número de galáxias e outros objetos cósmicos registrados por todas as medições anteriores combinadas.

Essa imagem, que abrange uma distância de 11 bilhões de anos-luz, permite entender melhor a estrutura das galáxias e como elas se formaram, além de fornecer novas pistas sobre a matéria escura, um dos maiores mistérios da ciência





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