IM Motors, marca de elétricos premium da SAIC, será lançada no Brasil no segundo semestre

A MG Motor confirmou a chegada da IM Motors, sua marca de veículos elétricos premium, ao Brasil ainda este ano. O SUV LS6, com design moderno e tecnologia avançada, está em avaliação para o mercado brasileiro.

A MG Motor, com um movimento estratégico para expandir sua presença no mercado brasileiro, anunciou a iminente chegada da IM Motors, sua marca de veículos elétricos premium, ainda no segundo semestre deste ano.

A confirmação veio diretamente de Thiago Marques, o head de marketing e produto da MG Motor, durante uma agenda de negócios na China, em preparação para o Salão de Pequim. Esta iniciativa representa um passo significativo para a MG Motor, que busca atender à crescente demanda por veículos elétricos de alta qualidade e tecnologia avançada no Brasil.

A IM Motors, concebida como o braço tecnológico do gigante grupo SAIC, se distingue por seu foco em veículos eletrificados de alto padrão, caracterizados por uma integração profunda entre software, inteligência artificial e arquiteturas eletrônicas de última geração. A marca não se limita à simples produção de veículos; ela se propõe a redefinir a experiência de condução, oferecendo soluções inovadoras que combinam desempenho, sustentabilidade e conectividade.

Durante as apresentações técnicas realizadas na China, o grupo SAIC enfatizou o desenvolvimento de sua próxima geração de veículos, destacando a arquitetura eletrônica avançada e a crescente sinergia entre hardware e software. Essa abordagem integrada permite a implementação de sistemas sofisticados, como direção eletrônica de precisão, plataformas digitais com capacidade de atualizações remotas (over-the-air) e soluções eletrificadas inovadoras.

Um dos destaques é a tecnologia EREV (Extensor de Autonomia), que combina a eficiência da propulsão elétrica com a flexibilidade de um motor a combustão, permitindo que os veículos percorram longas distâncias sem a preocupação com a autonomia limitada. Essa tecnologia representa uma alternativa interessante para os consumidores que ainda hesitam em adotar veículos totalmente elétricos, oferecendo uma transição suave para a mobilidade sustentável.

A IM Motors busca atender a diferentes perfis de consumidores, oferecendo uma gama diversificada de modelos que combinam desempenho, autonomia e tecnologia de ponta. A marca está comprometida em fornecer soluções de mobilidade que atendam às necessidades e expectativas dos clientes brasileiros, contribuindo para a construção de um futuro mais sustentável e conectado.

A estratégia da MG Motor com a IM Motors é clara: posicionar-se como líder no mercado de veículos elétricos premium no Brasil, oferecendo produtos e serviços de alta qualidade que superem as expectativas dos consumidores. Nos bastidores do evento, informações indicam que o SUV elétrico LS6 está em fase avançada de avaliação para o mercado brasileiro, embora a MG Motor ainda não tenha confirmado oficialmente a sua introdução.

O LS6, um SUV de perfil cupê que se posiciona no segmento médio, é um modelo que se destaca pelo seu design moderno, tecnologia embarcada e desempenho impressionante. No site global da marca, o LS6 apresenta especificações técnicas de ponta, como plataforma de 800V, sistema de quatro rodas esterçantes, integração avançada de assistência à condução e conectividade com Apple CarPlay e Android Auto.

A linha atual do LS6 oferece diversas configurações, incluindo versões totalmente elétricas com baterias de até 103 kWh, que proporcionam uma autonomia considerável. As versões mais potentes podem entregar até 671 hp, com aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,48 segundos, de acordo com dados divulgados em cobertura internacional baseada em informações da SAIC. A autonomia declarada pode atingir até 750 km no ciclo CLTC nas variantes mais completas.

Além das versões elétricas, o LS6 também está disponível em uma configuração híbrida, que combina um motor elétrico traseiro com um motor a combustão 1.5 turbo, que atua como gerador. Essa combinação permite alcançar uma autonomia combinada de até 1,5 mil km no ciclo chinês, com uma bateria de 66 kWh, enquanto a autonomia elétrica isolada pode chegar a cerca de 450 km no mesmo padrão.

A chegada da IM Motors ao Brasil, com modelos como o LS6, promete agitar o mercado de veículos elétricos, oferecendo aos consumidores brasileiros opções inovadoras e de alta qualidade





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