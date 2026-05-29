Ilusionista Lucas Toledo apresenta o espetáculo 'Não Pisque' em Niterói

O ator e ilusionista Lucas Toledo traz à Sala Nelson Pereira dos Santos o espetáculo 'Não Pisque', uma mistura de ilusionismo e teatro que reflete sobre a falta de atenção na sociedade contemporânea, com números que envolvem a plateia e usam a ilusão como metáfora para as distrações digitais.

Niterói - A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe no fim de semana, de 30 e 31 de maio, sempre às 19h, o ator Lucas Toledo , com ' Não Pisque ', um espetáculo que mistura ilusionismo e teatro para explorar a crescente falta de atenção na sociedade, alimentada pela avalanche de informações nas redes sociais .

Por meio de números inexplicáveis de ilusionismo, feitos com a participação ativa da plateia, o espetáculo leva o público a uma jornada de reflexão, onde o ilusionismo se torna uma metáfora para as distrações da vida moderna: coisas que parecem importantes à primeira vista, no fundo, são apenas ilusões que nos afastam do que realmente importa. Em um mundo onde todos estão constantemente olhando para suas telas, esquecemos de olhar nos olhos uns dos outros.

Lucas Toledo, ator e ilusionista com mais de 18 anos de experiência, já se apresentou em todo o Brasil nos melhores teatros e casas de espetáculos, além de diversos programas de TV como: Domingão com Huck, Faustão na Band, Programa do Ratinho e Caldeirão com Mion. Lucas possui diversos espetáculos no currículo, além de atuações em filmes para as plataformas de streaming Disney Plus e Netflix.

Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 60,00 solidário (doação de 1kg de alimento não perecível





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