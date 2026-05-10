Ilhas Canárias não autorizarão ancoragem do navio de cruzeiro MV Hondius devido a possível surto de hantavírus

O governo das Ilhas Canárias anunciou que não vai autorizar a ancoragem do navio de cruzeiro MV Hondius, devido ao possível surto de hantavírus registrado entre passageiros. A embarcação deve chegar ao arquipélago antes do amanhecer deste domingo (10).

O governo das Ilhas Canárias informou na noite deste sábado (9) que não vai autorizar a ancoragem do navio de cruzeiro MV Hondius, associado ao possível surto de hantavírus registrado entre passageiros.

A embarcação deve chegar ao arquipélago antes do amanhecer deste domingo (10). Segundo o presidente da província, Fernando Clavijo, não existe até o momento nenhum relatório técnico que garanta risco sanitário zero durante a operação de atracação. Em publicação nas redes sociais, o governante afirmou que os critérios técnicos disponíveis recomendam que o navio permaneça ‘o menor tempo possível ancorado’.

‘Colaboração, sim. Solidariedade, também. Mas não a qualquer preço. Não sem relatórios, não com imposições do Estado e não colocando em perigo a segurança sanitária dos canários’, declarou Clavijo.

#Canarias no autorizará mañana el fondeo del crucero MV Hondius. Colaboración, sí. Solidaridad, también. Pero no a cualquier precio.

No sin informes, no con imposiciones del Estado y no poniendo en peligro la seguridad sanitaria de los canarios





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