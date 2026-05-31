Ilha dos Gatos: superpopulação de felinos ameaça ecossistema e saúde na Costa Verde do Rio

Mais de 700 gatos abandonados na Ilha Furtada, em Mangaratiba, desencadeiam crise ambiental e sanitária, com risco de toxoplasmose para golfinhos e contaminação de frutos do mar. Força-tarefa de cientistas busca soluções.

A Ilha Furtada, conhecida popularmente como Ilha dos Gatos, situada na Costa Verde do Rio de Janeiro, tornou-se um símbolo do abandono animal e de seus graves impactos ambientais.

Com uma população estimada em mais de 700 felinos, a ilha, que fica a oito quilômetros da costa de Mangaratiba, é cenário de uma crise que mobiliza cientistas, ONGs e poder público. O excesso de gatos levou à disseminação do parasita causador da toxoplasmose, que já foi detectado em golfinhos da região e representa uma ameaça à saúde humana, especialmente pelo consumo de frutos do mar contaminados.

A situação inspirou a criação do projeto 'Uma só saúde na Ilha Furtada', uma força-tarefa que reúne a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ), o Instituto Boto Cinza e a Prefeitura de Mangaratiba. A iniciativa busca investigar os danos e propor soluções para reduzir os riscos sanitários e ecológicos.

O problema começou na década de 1950, quando uma família que se aventurou a viver na ilha abandonou os primeiros gatos. Desde então, o abandono tornou-se uma prática recorrente. Segundo moradores, pilotos de taxi boat chegam a cobrar entre R$ 50 e R$ 150 para deixar animais na ilha, dependendo da distância e do tamanho do felino.

A ilha não possui fontes naturais de água doce, e a comida não cresce em árvores, então os gatos dependem exclusivamente de voluntários para sobreviver. ONGs como a Emergência Animal, fundada por Joyce Puchalski, de 53 anos, lutam para manter uma rotina de assistência, enfrentando a geografia acidentada. Foi necessário instalar cordas entre as árvores para evitar que os visitantes caiam no mar durante as entregas de ração e água.

Apesar dos esforços, a falta de políticas públicas efetivas ao longo dos anos agravou a situação. Em março de 2023, uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio, convocada pelo deputado Carlos Minc (PSB), colocou o assunto em pauta. A reunião resultou na formação da força-tarefa, que agora realiza estudos para entender como os gatos estão afetando o ecossistema marinho.

A toxoplasmose, causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, pode ser transmitida através das fezes dos felinos para o solo e a água, contaminando moluscos e peixes. Golfinhos já apresentaram infecção, o que acende um alerta para a saúde pública, já que a doença pode causar problemas graves em humanos, especialmente em gestantes e imunocomprometidos.

Além disso, a superpopulação de gatos ameaça aves nativas e outros animais silvestres que habitam a ilha. Os cientistas buscam alternativas como castração em massa, adoção responsável e monitoramento ambiental para conter a crise. Enquanto isso, a Ilha dos Gatos continua sendo um ponto de turismo controverso, atraindo visitantes que, muitas vezes, alimentam os animais sem saber dos riscos. A esperança é que o projeto traga soluções sustentáveis para equilibrar a saúde animal, humana e ambiental na região





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