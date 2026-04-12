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Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos: Um tesouro histórico do Rio de Janeiro em busca de restauração

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Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos: Um tesouro histórico do Rio de Janeiro em busca de restauração
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📆4/12/2026 9:32 AM
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A Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, no Rio de Janeiro, enfrenta desafios de conservação. Construída por escravizados e alforriados, a igreja e seu museu abrigam história e cultura afrodescendente, mas necessitam de restauração urgente. A Arquidiocese do Rio, responsável pela gestão, está em busca de recursos e colaboração para preservar este patrimônio histórico e cultural.

Quem caminha pela movimentada Rua Uruguaiana, no coração do Rio de Janeiro, nem sempre percebe a presença de um dos templos católicos mais antigos e carregados de simbolismo da cidade: a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. As paredes da igreja, construída no século XVIII, estão impregnadas de história , erguidas por irmandades religiosas formadas por pessoas escravizadas e alforriadas.

Este templo representa um marco significativo na fé e na resistência da população afrodescendente, estando intimamente ligado à sua trajetória na cidade. O Museu do Negro, localizado no segundo pavimento, é um espaço único no Rio, abrigando dezenas de peças e documentos históricos, incluindo dois estandartes do movimento abolicionista. Essa igreja é um símbolo de resistência, um testemunho de fé e de entrega, como define o padre Robson Cristo de Oliveira, reitor do templo desde 2023. A igreja enfrenta desafios, como paredes descascadas, infiltrações e problemas no teto, mas sua importância histórica e cultural a torna um foco de atenção e esforço para sua preservação.\Fiéis e turistas que visitam a igreja se deparam com a necessidade urgente de restauração. A fachada, com parte do reboco à mostra, e a pintura do teto se soltando evidenciam a situação precária do local. Fábio de Oliveira Martins, frequentador da igreja, lamenta a situação, reconhecendo a importância histórica do local e a necessidade de apoio. O museu, em particular, apresenta um quadro preocupante, com mofo nas paredes e no teto. O telhado também precisa de reparos, e o padre Robson aponta a necessidade de melhorias nas redes elétrica e hidráulica. Um projeto de restauração foi elaborado em 2021, mas não foram arrecadados os recursos necessários para a execução. A recuperação do museu, a parte mais degradada da igreja, requer um investimento estimado em mais de R$ 1 milhão, segundo o padre. Um novo plano está sendo discutido com o Instituto Pedra, visando angariar fundos para a restauração. A importância histórica do prédio é reconhecida pelo tombamento como Patrimônio Histórico Nacional desde 1938. O espaço desempenhou um papel crucial na história do Rio, sendo catedral por sete décadas, a primeira igreja a receber a família real portuguesa e palco de importantes eventos políticos, como as reuniões do Parlamento e a redação do Manifesto do Fico. Além disso, o local abriga os restos mortais do Mestre Valentim, um dos grandes artistas do Brasil Colonial. A recente decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) determinou a restauração do templo, com base em uma ação civil pública do Ministério Público Federal (MPF).\A gestão da igreja, desde 2018 sob a responsabilidade da Arquidiocese do Rio, está empenhada na preservação do patrimônio. A Arquidiocese, ciente das etapas técnicas e legais necessárias para a intervenção em um bem tombado, afirma ter apresentado projetos de restauro ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A responsabilidade pelas obras está sendo discutida judicialmente, com a Arquidiocese atuando como assistente do MPF. A instituição reafirma seu compromisso em colaborar com a preservação do patrimônio histórico, cultural e religioso. A igreja, com sua rica história e importância para a comunidade negra, enfrenta desafios significativos para sua conservação. A união de esforços entre a comunidade, as instituições e o poder público é fundamental para garantir a preservação deste patrimônio cultural, que representa um legado de fé, resistência e história. A necessidade urgente de restauração, a busca por recursos e a colaboração entre as partes envolvidas são essenciais para garantir que a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos continue a ser um farol de história e cultura no coração do Rio de Janeiro. A preservação deste patrimônio é um ato de respeito à memória e à identidade da população afrodescendente, que construiu e manteve este templo ao longo dos séculos. A igreja, com sua arquitetura singular e seu significado histórico, representa um tesouro cultural que merece ser valorizado e protegido para as futuras gerações

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