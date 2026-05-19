Igor Thiago, do Brentford, disputa sua primeira Copa do Mundo

Selecionado pelo técnico Carlo Ancelotti, Igor Thiago comanda o ataque do Brentford na Premier League e vai disputar sua primeira Copa do Mundo. Com 22 gols na temporada, o centroavante quer fazer história com a camisa do Brasil.

Igor Thiago , o centravante do Brentford , disputará sua primeira Copa do Mundo. A convocação oficial foi feita após a leitura da lista de Carlo Ancelotti no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Thiago comemorou a convocação juntamente com a família e amigos, enquanto o agente do atleta celebrou a conquista da vaga na Copa e agradeceu aos clubes que ajudaram na evolução do jogador na Europa, como o Brugge belga e o Brentford inglês. Durante a convocação, Thiago estava próximo de sua esposa e influenciadora, Letícia Carvalho, e de sua mãe, Maria Diva. A esposa também fez um post nas redes celebrando a convocação e agradecendo à Deus.

Thiago, de 24 anos, viveu a segunda melhor temporada de sua carreira, sendo vice-artilheiro na Premier League com 22 gols pelo Brentford. Ele estreou pela seleção brasileira nos últimos dois amistosos antes da Copa deste ano, jogou a primeira partida contra a França e marcou um dos gols da vitória do Brasil sobre a Croácia





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