Ig Nobel 2024: As pesquisas mais bizarras e divertidas premiadas

A cerimônia do Ig Nobel, que homenageia pesquisas científicas inusitadas e divertidas, premiou estudos sobre lagartos e pizza, vacas e moscas, e até a dieta com teflon.

O tontura do escritor diante da folha em branco deve ser semelhante à do cientista sem uma linha clara de pesquisa.

Desse divórcio com as musas devem ter saído os trabalhos distinguidos este ano com os Ig Nobel, que abordam aspectos tão extravagantes quanto o crescimento médio de uma unha durante 35 anos, o efeito dissuasor para as moscas de uma vaca disfarçada de zebra, a predileção de alguns lagartos por pizza quatro queijos, a preferência de bebês por leite que cheire a alho, a proposta de incluir teflon na dieta ou que o álcool ajuda a falar idiomas, mas não a voar melhor. Na Universidade de Boston e com o apoio de autênticos prêmios Nobel (Esther Duflo, Eric Maskin, Svante Pääbo, Abhijit Bannerji, Moungi Bawendi e Robert Merton), Marc Abrahams, editor da revista Annals of Improbable Research, apresentou na noite desta sexta-feira (horário de Madri) a tradicional gala dos prêmios Ig Nobel, uma distinção às pesquisas mais excêntricas com ambições científicas. “Devido à inflação”, segundo justificaram os organizadores, o prêmio de 10 trilhões de dólares do Zimbábue (uma moeda que valia 40 cêntimos quando foi retirada há 10 anos) foi substituído por uma reprodução de um estômago humano com uma cara sorridente e outra zangada, bem como um lenço umedecido. Estes são os galardoados: Lagartos arco-íris adoram pizza quatro queijos. Um cientista entediado é uma arma imprevisível. Uma equipe ítalo-africana, na falta de crianças para vigiar em um complexo de férias no sul do Togo, decidiu observar no ambiente os espécimes Agama agama, um lagarto colorido comum em áreas suburbanas da África. Em um estudo, descobriram que, embora comam principalmente artrópodes, “têm uma estratégia de alimentação oportunista”, como crianças e muitos adultos. “Vários indivíduos foram observados enquanto ingeriam regularmente alimentos artificiais não naturais (pizza) e mostravam uma clara preferência por um determinado tipo de alimento em relação a outros que eram oferecidos (a quatro queijos foi a preferida)”. “O fato de todos os indivíduos monitorados se alimentarem com o mesmo tipo de pizza sugere que ela pode ter alguns sinais químicos que os atraem”, concluem para dar sentido à pesquisa. E os bebês preferem que o leite materno cheire a alho. Victoria Beckham teria evitado muitos aborrecimentos se este estudo americano tivesse saído antes. À integrante das Spice Girls foi atribuído um comentário desdenhoso sobre o cheiro de alho da Espanha, que motivou até mesmo várias negações e até uma resposta do governo. Agora, uma pesquisa com resultados pouco conclusivos destaca os benefícios da “ingestão de alho pela mãe sobre o cheiro do seu leite materno e o comportamento de sucção do seu bebê”. Segundo o estudo, se o leite cheira ao fantástico bulbo da planta, “os bebês se apegam ao peito por períodos mais longos e sugam mais”. O estudo não foi realizado com chocolate, mas é uma ideia. Vacas pintadas com listras assustam as moscas. Os cativantes e pacientes exemplares bovinos proporcionam muitas tardes de glória à ciência. Já no ano passado submeteram as vacas a sustos periódicos e a colocar um gato nas costas para descobrir que elas produzem mais leite sem distrações nem sobressaltos. Uma equipe japonesa, mais criativa e menos travessa que a anterior, decidiu experimentar, com a permissão do governo japonês, o que acontece se forem pintadas com listras. Segundo o estudo, com meia dúzia de ruminantes, disfarçar uma vaca de zebra previne as picadas de moscas em até 50% e, logicamente, melhora seu bem-estar ao reduzir os “comportamentos repelentes” por parte do animal, semelhantes a algumas coreografias atuais: “lançamento de cabeça, golpe de orelha, chute, contração da pele e movimento da cauda”. A dieta do teflon. Embora lhe coloquem o nome científico, o politetrafluoroetileno não é mais que o plástico fluorado conhecido como teflon e presente em panelas, fitas para ajustar canos de água e em isolamento de cabos, entre outros usos. Pesquisadores de Israel e dos Estados Unidos não tiveram ideia melhor do que incorporá-lo à dieta porque, segundo sustentam no estudo, realizado felizmente apenas com roedores, aumenta o volume e a massa de alimentos para atingir a saciedade mais cedo. “Isso pode ser alcançado sem aumentar as calorias dos alimentos, misturando-os com um material que não pode ser metabolizado, inerte, seguro, resistente ao ácido estomacal, sem sabor, disponível em pó, macio, resistente ao calor e rentável”. “O politetrafluoroetileno é uma substância ideal para este propósito”, asseguram. A proporção proposta para este Ozempic caseiro é de três partes de alimento para uma de teflon. Entende-se que haverá muitas pessoas que preferirão engordar a temperar a omelete com raspas da panela





Ig Nobel Pesquisas Estranhas Ciência Humorística Comportamento Animal Alimentação

