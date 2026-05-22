iFood: Conectada com a Copa do Mundo e em evolução com a tecnologia

A marca de tecnologia tem 15 anos de história e, com o advento da Copa do Mundo, demonstrou sua conexão genuína com a festa nacional e compartilhou o orgulho do verde e amarelo. Suas estratégias serão remodeladas entre a Copa e o iFood, o aplicativo da empresa, com o objetivo de estar em sincronia com o mercado.

Última atualização em 22 de maio de 2026 às 09h47. Entre mascotes apaixonantes, festivais de música, ativações em tempo real e o avanço do retail media , a marca transformou a entrega de conveniência em uma plataforma de estilo de vida — e quer fazer do chamado ‘Durante o MMA’, um dos principais eventos de marketing e negócios do país, que acontece em São Paulo entre os dias 21 e 22 de maio, uma oportunidade única de mostrar o quanto a sua marca está conectada e engajada com o mercado.

Com a necessidade de se manter relevante em múltiplos momentos da jornada de um consumidor que não é linear, o iFood identificou na Copa do Mundo a oportunidade perfeita para consolidar suas subcategorias de mercado, farmácia, pet shop e conveniência. Demonstrando como o branding moderno precisa ocupar espaços não convencionais, a plataforma vai extrapolar as telas do aplicativo para marcar presença em eventos físicos em 13 cidades do país por meio do projeto Ginga, além de transmissões na Casa Casé.

A marca tem um mascote, o Canarinho, que traz um apelo emocional fortíssimo e serve como um apelo para lembrar aos consumidores que o iFood está presente em todas as conversas e encontros. A ideia é gerar esse desejo no brasileiro de fazer parte da festa e, ao mesmo tempo, lembrar que o aplicativo entrega tudo o que ele precisa para esses encontros.

Para garantir a operação impecável e a relevância de uma marca que está completando 15 anos de história, o processo de planejar os grandes momentos do ano leva de seis a oito meses e precisa ser extremamente dinâmico para acompanhar as mudanças de comportamento do mercado. Para um ecossistema de tecnologia, o maior desafio é o ritmo das entregas sequenciais.

No entanto, a marca inova e combina o marketing ziguezague-style com o lançamento de um Rock in Rio, dois meses depois da Copa do Mundo, garantindo assim uma experiência de marca consistente e adaptando soluções oferecidas nas rodas de amigos e necessidades familiares. Quanto à percepção do consumidor, o app iFood resolve qualquer necessidade de última hora do seu dia a dia, apresentando soluções criadas sob medida para cada necessidade do usuário, destacando a consistência de propósito e adaptação das soluções oferecidas nas rodas de amigos e necessidades familiares.

No decorrer desse evento, a executiva apontou como a principal realidade o avanço do retail media, o que potencializa o marketing agora e nos próximos anos. No segmento, cabe seguir tendências e atuar sobre dados de consumo para oferecer conexões eficientes entre marcas, parceiros comerciais e o cliente final





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