Idoso em situação de rua tem cabelos e barba tingidos de vermelho por empresário em troca de doações em Rio Preto (SP)

Um vídeo viralizou na internet mostrando um idoso em situação de rua tendo os cabelos e a barba tingidos de vermelho por um empresário em troca de doações em São José do Rio Preto (SP).

Um vídeo viralizou na internet mostrando um idoso em situação de rua tendo os cabelos e a barba tingidos de vermelho por um empresário em troca de doações em São José do Rio Preto (SP).

A gravação aconteceu no dia 9 de maio, mas viralizou nas redes sociais no domingo (7). Durante a gravação, o idoso aparenta hesitar e demonstra não querer que o empresário faça a pintura. Ainda assim, o dono da garagem insiste e chega a afirmar que irá retirar a doação de roupas do idoso caso ele não aceite tingir os cabelos e a barba. A vítima tem 83 anos.

O empresário oferece R$ 50 ao idoso, que é convencido a participar da ação. O idoso aparece com os cabelos e a barba completamente vermelhos em uma foto. A repercussão do vídeo provocou indignação nas redes sociais e levou a Secretaria Municipal de Assistência Social a divulgar uma nota de repúdio. A secretaria afirmou que o idoso teria sido submetido a uma situação considerada vexatória e humilhante dentro das dependências da empresa.

O órgão informou que pretende encaminhar o caso à Defensoria Pública para análise das medidas cabíveis. O empresário afirmou que tudo teria ocorrido em um momento de descontração e que conhece o idoso há muitos anos e costuma ajudá-lo com frequência. Ele disse que quer se desculpar das pessoas que estão interpretando o caso de forma errada.

A TV TEM tentou localizar o idoso e familiares dele para comentar o caso, mas não conseguiu contato até a última atualização desta reportagem





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