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Idoso de 70 anos é resgatado de condições análogas à escravidão no Paraná

Brasil News

Idoso de 70 anos é resgatado de condições análogas à escravidão no Paraná
Trabalho EscravoIdoso ResgatadoPonta Grossa
📆5/27/2026 7:19 PM
📰jornalodia
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Uma ação conjunta da Polícia Federal e do Ministério do Trabalho resgatou um idoso que trabalhava em regime de escravidão em Ponta Grossa, Paraná. O homem de 70 anos sofria com falta de higiene, comida, água e jornada excessiva.

Auditores do trabalho, em uma operação conjunta com a Polícia Federal (PF) e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), resgataram na quarta-feira (27) um homem de 70 anos que estava sendo submetido a condições análogas à escravidão no município de Ponta Grossa , Paraná .

A ação foi deflagrada após a Procuradoria do Trabalho local receber denúncias sobre a situação degradante em que a vítima vivia. Segundo os fiscais, o idoso trabalhava em ambiente insalubre, sem higiene adequada, com falta de alimentos e água potável.

Além disso, era obrigado a cumprir uma jornada excessiva, semintervalos ou descanso semanal, configurando exploração laboral extrema. A operação evidenciou a vulnerabilidade de trabalhadores idosos, que podem ser aliciados pela promessa de renda, mas acabam presos em ciclos de abuso e falta de assistência. Este caso reforça a necessidade de vigilância constante por parte das autoridades e da sociedade para coibir tais práticas, que despite os avanços legais, ainda persistem em áreas rurais e urbanas.

O resgate marca mais um combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil, um flagelo que atinge milhares de pessoas e exige ações integradas entre órgãos públicos e organizações da sociedade civil

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