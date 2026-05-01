Idosa recebe indenização de R$ 20 mil após queda em ônibus em Contagem

Tribunal de Justiça de Minas Gerais condena empresa de transporte a indenizar passageira por danos morais decorrentes de queda causada por manobra arriscada do motorista e omissão de socorro.

Uma decisão judicial significativa foi proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) em favor de uma senhora idosa que sofreu um acidente em um ônibus coletivo na cidade de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte.

A idosa será indenizada em R$ 20 mil por danos morais, uma quantia destinada a compensar o sofrimento físico e psicológico decorrente da queda e da subsequente falta de assistência adequada. O caso, que ganhou destaque pela importância de garantir a segurança e o bem-estar dos passageiros do transporte público, demonstra a responsabilidade das empresas de transporte em assegurar a integridade de seus usuários.

A decisão do TJMG reverteu uma sentença anterior da Comarca de Contagem, que havia considerado improcedentes os pedidos da vítima, reforçando a necessidade de uma análise criteriosa e atenta aos detalhes em casos envolvendo a segurança de passageiros, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade. A empresa de transporte coletivo foi considerada a parte responsável pelo pagamento da indenização, reconhecendo-se a sua falha na prestação de um serviço seguro e adequado.

A queda da idosa ocorreu em circunstâncias que apontam para uma manobra perigosa realizada pelo motorista do ônibus. Segundo relatos confirmados por testemunhas, a passageira sinalizou sua intenção de desembarcar no ponto seguinte e, ao se levantar para se preparar para a saída, o condutor executou uma conversão brusca. Essa manobra inesperada causou a perda de equilíbrio da idosa, resultando em uma queda dentro do veículo.

Além do impacto físico da queda, a omissão de socorro por parte do motorista agravou a situação, já que ele não prestou a assistência necessária à vítima. A falta de cuidado e atenção do condutor, combinada com a ausência de apoio imediato, contribuiu para o agravamento do sofrimento da idosa e justificou a decisão do TJMG em favor da passageira.

A empresa de transporte tentou se defender alegando que a vítima não comprovou os danos sofridos e que a própria idosa admitiu ter se desequilibrado por não se segurar adequadamente. No entanto, o desembargador Roberto Soares de Vasconcellos Paes, relator do caso, considerou que a responsabilidade primária pela segurança dos passageiros recai sobre o condutor e a empresa de transporte.

A decisão do TJMG estabelece um importante precedente para casos semelhantes, reforçando a obrigação das empresas de transporte coletivo em garantir a segurança de seus passageiros, especialmente aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, como idosos, pessoas com deficiência e gestantes. O desembargador Roberto Soares de Vasconcellos Paes enfatizou que o condutor de um veículo de transporte coletivo possui um dever constante de atenção e cautela, devendo agir de forma responsável e prudente para evitar acidentes e garantir a integridade física de todos os passageiros.

A indenização de R$ 20 mil por danos morais representa uma forma de compensar a idosa pelo sofrimento causado pela queda, pela falta de assistência e pela sensação de insegurança gerada pelo incidente. Além disso, a decisão serve como um alerta para as empresas de transporte, incentivando-as a investir em treinamento adequado para seus motoristas e a adotar medidas preventivas para evitar acidentes e garantir a segurança de seus passageiros.

A análise do recurso apresentado pela passageira demonstrou a importância de uma revisão criteriosa das decisões judiciais, especialmente em casos que envolvem a proteção dos direitos dos consumidores e a garantia da segurança no transporte público. A decisão do TJMG reafirma o compromisso do Poder Judiciário em defender os direitos dos cidadãos e em promover a justiça em casos de violação à segurança e ao bem-estar





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