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Identificado Suspeito de Tiros no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca: Cole Tomas Allen

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Identificado Suspeito de Tiros no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca: Cole Tomas Allen
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📆4/26/2026 4:18 PM
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Cole Tomas Allen, de 31 anos, morador de Torrance, Califórnia, foi identificado como o autor dos disparos durante o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca. O suspeito possui formação em engenharia e ciência da computação, além de experiência como professor e desenvolvedor de jogos. As autoridades investigam o motivo do ataque.

A identidade do indivíduo detido em conexão com o incidente de disparos ocorrido durante o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca no sábado, dia 25, foi revelada como Cole Tomas Allen , um residente da região metropolitana de Los Angeles, Califórnia.

A investigação inicial, conduzida por agentes de segurança federais, aponta para um perfil complexo do suspeito, com evidências de uma trajetória acadêmica e profissional diversificada, conforme detalhado em suas atividades online. Allen, de 31 anos, reside na cidade costeira de Torrance, localizada na área de South Bay, adjacente a Los Angeles. As autoridades estão trabalhando para determinar o motivo por trás do ataque, que ocorreu nas proximidades do local onde o jantar anual era realizado.

A falta de clareza sobre a motivação intensifica a investigação, com foco na análise de possíveis fatores que levaram Allen a cometer o ato. A posse de uma espingarda pelo suspeito durante o incidente é um elemento crucial da investigação, e as autoridades estão rastreando a origem da arma e sua legalidade. A rápida resposta do Serviço Secreto, que resultou na detenção imediata de Allen após disparar contra um agente, evitou que o incidente se escalasse e causasse danos maiores.

A segurança do evento, que contou com a presença de figuras proeminentes da política, mídia e sociedade, foi reforçada após o ocorrido, e uma revisão completa dos protocolos de segurança está sendo realizada para prevenir futuros incidentes. A investigação busca determinar se Allen agiu sozinho ou se havia outros indivíduos envolvidos no planejamento ou execução do ataque.

A análise de suas redes sociais, histórico de emprego e relacionamentos pessoais é fundamental para desvendar o que o motivou a realizar tal ato. A comunidade de Torrance, onde Allen residia, está em choque com a notícia, e as autoridades locais estão colaborando com a investigação federal para fornecer informações relevantes sobre o suspeito. A C2 Education, empresa onde Allen trabalhou como professor, expressou sua surpresa e colaboração com as autoridades, fornecendo informações sobre seu período de emprego na instituição.

O perfil de Allen no LinkedIn revela uma formação sólida em engenharia mecânica e ciência da computação, além de experiência como desenvolvedor de jogos independente e professor. Sua trajetória acadêmica inclui um diploma de bacharel pelo Caltech e um mestrado pela Universidade Estadual da Califórnia em Dominguez Hills.

A combinação de suas habilidades e interesses sugere um indivíduo com potencial para contribuir positivamente para a sociedade, o que torna ainda mais intrigante a questão de sua motivação para cometer o ataque. A investigação continua em andamento, com o objetivo de esclarecer todos os aspectos do incidente e garantir a segurança de eventos futuros

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