ICCB abre 10 mil vagas para o Coletivo Coca-Cola Jovem + Inglês, voltado para jovens

O Instituto Coca-Cola Brasil anunciou a criação de 10 mil vagas para o Coletivo Coca-Cola Jovem + Inglês, direcionado para pessoas entre 16 e 29 anos. Em uma virada de quase 15%, o número de jovens entre 15 e 19 anos atingiu 14,9% no primeiro trimestre de 2026. A CEO, Daniela Redondo, afirmou que o domínio de um segundo idioma se tornou um diferencial importante no cenário atual.

O Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB) anunciou a abertura de 10 mil vagas para o Coletivo Coca-Cola Jovem + Inglês , destinado a pessoas entre 16 e 29 anos.

O programa combina formação prática, habilidades comportamentais, domínio de inglês e conexão direta com o mercado de trabalho em mais de 400 empresas parceiras. A repescagem do Sisu recebe inscrições entre 15 e 19 de junho. O curso é online gratuito e pode ser realizado no ritmo de cada participante. Possui duração de 12 meses e é desenvolvido em parceria com a EF, considerada a maior empresa privada de educação do mundo.

Além de aulas práticas, os jovens têm acesso a uma plataforma exclusiva de empregabilidade que reúne vagas de trabalho e oportunidades em mais de 400 empresas parceiras





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Coletivo Coca-Cola Jovem + Inglês Programa De Formação Domínio De Inglês Disponibilidade Para Atividade EAD Velocidade Da Aprendizagem

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