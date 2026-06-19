Ibovespa se torna a bolsa mais barata do mundo após saída de capital internacional

O Ibovespa voltou a negociar em níveis historicamente descontados e tornou-se a bolsa mais barata entre os principais mercados acionários do mundo. A deterioração das expectativas para os juros domésticos e a saída de capital internacional contribuíram para a queda dos preços das ações e a ampliação do desconto em relação aos pares internacionais.

O Ibovespa voltou a negociar em níveis historicamente descontados e tornou-se a bolsa mais barata entre os principais mercados acionários do mundo. De acordo com um levantamento da Nomos, o Ibovespa tem um preço sobre lucro (P/L) projetado para 2026 de 8,1 vezes, enquanto o S&P 500 negocia a 21,2 vezes lucro projetado, o Nasdaq a 25,3 vezes e o Nikkei a 25,7 vezes.

A deterioração das expectativas para os juros domésticos e a saída de capital internacional contribuíram para a queda dos preços das ações e a ampliação do desconto em relação aos pares internacionais. A capitalização consolidada de 302 companhias da B3 atingiu um recorde de R$ 5,447 trilhões no fim de fevereiro, mas retornou para R$ 4,717 trilhões, praticamente o mesmo patamar observado no encerramento do ano passado.

A recuperação observada no primeiro bimestre de 2026 perdeu força ao longo do segundo trimestre e o mercado brasileiro encerrou o período praticamente no mesmo nível de capitalização observado no fim de 2025. A saída recente de capital internacional não deve ser interpretada como um abandono do Brasil, mas sim como parte de uma realocação global de recursos. Muitas ações de qualidade que pagam bons dividendos caíram 20% ou mais e ficaram mais baratas do que a própria bolsa.

Empresas de saneamento, bancos e do setor elétrico continuam muito interessantes, com empresas como Sabesp, Copasa, Axia Energia e Equatorial divulgando ótimos resultados nos últimos trimestres e caídas de cerca de 20%. O fluxo que foi embora pode voltar e as ações de tecnologia estão ficando cada vez mais caras.

A guerra tirou um pouco do foco da tese de economia real e commodities, mas com o fim da guerra, esse tema pode voltar a ganhar espaço e direcionar novamente fluxo para mercados emergentes





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