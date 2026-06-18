Ibovespa inverte e fecha em baixa após Fed hawkish e sinalização do Banco Central

O Ibovespa encerrou em queda após decisão do Federal Reserve que reforçou expectativa de juros altos nos EUA e sinalização hawkish do Banco Central do Brasil. Dólar sobe e Petrobras recua apesar de alta do petróleo.

O Ibovespa encerrou o dia com variação negativa após a decisão do Federal Reserve (Fed) sobre os juros nos Estados Unidos. O índice brasileiro alternou entre altas e baixas ao longo da sessão, influenciado inicialmente pelo alívio nos preços do petróleo e pela expectativa em torno das decisões de política monetária tanto nos EUA quanto no Brasil.

No entanto, o sinal foi invertido após o Banco Central (BC) do Brasil reforçar um tom mais hawkish no combate à inflação, sinalizando que parte relevante dos diretores da autoridade monetária ainda vê espaço para novas elevações dos juros ainda neste ano. O giro financeiro totalizou R$ 28,8 bilhões. No mercado de câmbio, o dólar à vista fechou em alta de 0,42%, cotado a R$ 5,108.





No cenário internacional, o petróleo interrompeu uma sequência de fortes quedas, com investidores atentos à assinatura do acordo entre EUA e Irã, prevista inicialmente para esta sexta-feira, 19, na Suíça. Fontes do governo americano chegaram a considerar a possibilidade de antecipar a assinatura para esta quinta-feira, 18, mas nada foi confirmado até o fechamento desta reportagem.

O acordo, se implementado, deve aumentar a oferta de petróleo no mercado global, pressionando os preços para baixo, mas a incerteza sobre seus termos e a execução mantém a volatilidade. O Brent para agosto subiu 0,74%, a US$ 79,55, e o WTI para julho avançou 0,97%, a US$ 76,79 por barril. A alta da commodity, contudo, não impediu uma nova queda das ações da Petrobras.

Os papéis preferenciais (PETR4) fecharam estáveis, com ligeira queda de 0,08%, enquanto as ordinárias (PETR3) cederam 0,90%.



A queda da estatal se somou ao desempenho negativo de outras empresas de peso no Ibovespa. As ordinárias da Vale (VALE3) caíram 2,21%. No setor financeiro, os papéis tiveram direções opostas: as preferenciais do Itaú Unibanco (ITUB4) subiram 0,87%, e as units do Santander (SANB11) avançaram 0,48%.

Já as preferenciais do Bradesco (BBDC4) recuaram 0,17% e as units do BTG (BPAC11) perderam 0,51%. As ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3) fecharam em leve alta de 0,15%. Entre as maiores altas e baixas, a Natura (NATU3) liderou as perdas do Ibovespa, com queda de 8,74%, seguida por CSN (CSNA3), que recuou 6,48%, e Hapvida (HAPV3), que perdeu 6,07%.

Do lado positivo, Cosan (CSAN3) subiu 6,12% após anunciar a venda de 12% das propriedades da Radar, gestora de terras do grupo. A Embraer também subiu 3,24%, seguida pelo BB Seguridade (BBSE3), que avançou 2,72%.



A atenção dos investidores esteve concentrada na primeira decisão de política monetária sob o comando de Kevin Warsh no Federal Reserve. Conforme o esperado, o Fed manteve os juros inalterados.

O que chamou atenção foi o chamado "dot plot", que mostrou nove dos 18 integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) projetando novas altas de juros nos próximos meses. Para Vinicius Flores, analista de investimentos e sócio da Stratton Capital, gestora americana sediada em Nova York, a decisão veio em linha com o esperado, mas com um viés claramente mais duro.

"O comunicado veio dentro do esperado em tom hawkish. O comitê decidiu de forma unânime manter a taxa de juros inalterada em 3,75%. O destaque, na minha visão, fica por conta do novo presidente do Fed, Kevin Warsh, optar por não divulgar sua projeção de juros no dot plot, posição consistente com sua visão crítica sobre essa mecânica", afirma.

Segundo Flores, o gesto reforça a percepção de que o Fed passa por um processo de transformação institucional sob a nova liderança.

"Acredito que o gesto reforça que estamos diante de um Fed em transformação, com potenciais mudanças estruturais à frente". Na avaliação do especialista, o comunicado deixou claro que o foco principal continua sendo a estabilidade dos preços. O resultado imediato foi uma reação negativa dos mercados globais. O analista pondera que a desaceleração das tensões no Oriente Médio pode reduzir parte das pressões inflacionárias observadas recentemente e abrir espaço para uma leitura diferente nas próximas reuniões.

"Mas, por enquanto, pelo que a gente viu aqui, o texto é hawkish".



Os principais índices acionários dos Estados Unidos encerraram o pregão em queda depois que a decisão do Fed e o novo gráfico de projeções reforçaram a expectativa de juros elevados por mais tempo. O Dow Jones caiu 0,98%, aos 51.492,55 pontos. O S&P 500 recuou 1,21%, para 7.420,10 pontos, enquanto o Nasdaq perdeu 1,34%, encerrando aos 26.021,66 pontos.

O cenário global pressionou o mercado brasileiro, que já lidava com a sinalização de postura mais restritiva do Banco Central. A combinação de juros altos nos EUA e a possibilidade de continuidade do ciclo de aperto monetário no Brasil criou um ambiente de cautela entre os investidores, refletido na volatilidade do Ibovespa ao longo do dia.



Além dos fatores monetários, setores específicos da economia brasileira enfrentaram pressões próprias.

A Petrobras sofreu com a recuperação dos preços do petróleo, mas o aumento não foi suficiente para reverter as perdas acumuladas nos últimos períodos, indicando uma preocupação dos investidores com a demanda global e com a política de preços da estatal. A Vale foi impactada por dados mais fracos da经济活动 na China, principal destino de suas exportações de minério de ferro.

No varejo, a Natura enfrentou forte correção após resultados trimestrais abaixo do esperado, enquanto a CSN sofreu com a queda nos preços do aço. Por outro lado, Cosan se destacou positivamente com a venda parcial de sua divisão de gestão de terras, operação que gera caixa e permite um foco maior no negócio principal de energia. A Embraer impulsionada por novos contratos de defesa e a BB Seguridade, beneficiada pela sólida performance do setor de seguros, também subiram.

O dia ilustra a sensibilidade do mercado brasileiro aos desdobramentos internacionais, especialmente às decisões de política monetária dos EUA, e à condução da política econômica doméstica, com o BC sinalizando que a luta contra a inflação ainda não está vencida





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