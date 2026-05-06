IBGE lança mapa-múndi "Riqueza de Espécies 2025" com abordagem inovadora e Brasil centralizado

O IBGE lançou o mapa-múndi "Riqueza de Espécies 2025", que apresenta a biodiversidade global com uma abordagem inovadora, invertendo o eixo Norte–Sul e centralizando o Brasil. O mapa utiliza a projeção Equal Earth e fornece informações sobre a diversidade de espécies em áreas de 100 km².

O Instituto Brasil eiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) lançou recentemente o mapa-múndi intitulado "Riqueza de Espécies 2025", que oferece uma nova perspectiva sobre a biodiversidade global.

Diferentemente dos mapas tradicionais, essa publicação apresenta uma abordagem inovadora, invertendo o eixo Norte–Sul e centralizando o Brasil no mapa. O documento fornece informações detalhadas sobre a diversidade de espécies em todo o planeta, utilizando um indicador que mede a quantidade potencial de anfíbios, aves, mamíferos, répteis, crustáceos e peixes de água doce em áreas de 100 km².

O mapa utiliza a projeção cartográfica Equal Earth, que segue a curvatura da Terra e representa os continentes em proporções mais próximas da realidade, oferecendo uma visão mais precisa da distribuição geográfica das espécies. Além disso, o mapa rompe com o padrão dos mapas ocidentais ao aparecer "invertido" e com o Brasil no centro, desafiando as visões tradicionais da cartografia.

O lançamento do mapa ocorreu durante um evento no Palácio do Itamaraty, em Brasília, como parte das comemorações dos 90 anos do IBGE. O evento contou com a presença de representantes diplomáticos, organismos internacionais e autoridades. O presidente do instituto, Marcio Pochmann, destacou que a proposta do novo mapa é questionar as visões tradicionais da cartografia.

"Aos 90 anos, o IBGE transforma a cartografia em afirmação política e civilizatória, pois coloca o Brasil no centro, inverte o eixo Norte–Sul e revela os continentes em proporções reais", afirmou. A diretora de Geociências do IBGE, Maria do Carmo, ressaltou a importância da iniciativa.

"Isso mostra como as áreas de Cartografia e de Meio Ambiente são importantes e estão sempre contribuindo com informações para o cumprimento da nossa missão", disse. O mapa "Riqueza de Espécies 2025" não apenas oferece uma nova perspectiva sobre a biodiversidade global, mas também serve como uma ferramenta valiosa para pesquisadores, conservacionistas e políticos. Ao centralizar o Brasil e inverter o eixo Norte–Sul, o mapa desafia as representações tradicionais do mundo e destaca a importância da biodiversidade em diferentes regiões.

A projeção Equal Earth, utilizada no mapa, garante que os continentes sejam representados em proporções mais próximas da realidade, evitando distorções comuns em outras projeções cartográficas. Essa abordagem inovadora do IBGE reflete o compromisso do instituto em fornecer informações precisas e relevantes para a sociedade.

Além disso, o mapa reforça a importância da preservação da biodiversidade e da compreensão das interações entre as espécies e seus habitats. O lançamento do mapa também destaca o papel do IBGE como uma instituição líder em pesquisa e inovação, contribuindo para o avanço do conhecimento científico e para a tomada de decisões informadas em relação ao meio ambiente





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