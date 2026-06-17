IBGE abre 1.414 vagas temporárias para Censo Agropecuário e Censo da População em Situação de Rua

Inscrições para processo seletivo simplificado do IBGE estão abertas até 15 de julho. As oportunidades são para contratação temporária de até 48 meses, com salários que variam entre R$ 2.932 e R$ 5.255,40, além de benefícios. Vagas reservadas para PCD e cotas raciais.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) abriu inscrições para um Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de 1.414 profissionais. As oportunidades são para atuação nas operações do 12º Censo Agropecuário , Florestal e Aquícola e também no levantamento do Censo Nacional da População em Situação de Rua.

O prazo de inscrição inicia nesta quarta-feira, dia 17, e se estende até as 23h59 do dia 15 de julho, observando o horário de Brasília. Os contratos possuem duração inicial de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação até o limite de 48 meses, conforme a necessidade das operações. As vagas distribuem-se entre cargos de nível médio e superior.

Para nível superior, há 1.020 vagas para Analista Censitário, com formações em diversas áreas como agronomia, assistência social, biblioteconomia, ciência de dados, ciências contábeis, ciências sociais, design educacional, tecnologia da informação, economia, engenharia de produção, estatística, geografia, geoprocessamento, jornalismo, entre outras. Também incluem oportunidades em gestão administrativa, infraestrutura, redes, produção audiovisual e webdesign. Para nível médio, são 394 vagas exclusivas para Agente Censitário de Qualidade. A jornada de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais.

As atribuições do analista abrangem planejamento, coleta e análise de dados, elaboração de relatórios técnicos, desenvolvimento de sistemas, produção de conteúdo e apoio às equipes de campo. Já o Agente Censitário de Qualidade será responsável pelo controle e verificação da qualidade das informações coletadas, supervisionando o trabalho dos recenseadores para assegurar o cumprimento dos padrões metodológicos do instituto. A taxa de inscrição é de R$ 41,76 para Agente Censitário de Qualidade e R$ 37,50 para Analista Censitário.

Haverá isenção da taxa para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) ou para doadores de medula óssea. O edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 30% para candidatos negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas quilombolas, conforme a legislação. A remuneração oferecida é de R$ 2.932,00 mensais para Agente Censitário de Qualidade e R$ 5.255,40 para Analista Censitário.

Todos os contratados terão direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, além de auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais. As provas objetivas estão marcadas para o dia 30 de agosto, em todas as capitais e no Distrito Federal. Cada prova contará com questões de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma correta. Os candidatos a Agente Censitário de Qualidade realizarão as provas no turno matutino, enquanto os de Analista Censitário farão as provas no turno vespertino





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