Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

IBC-Br sobe 1,38% no trimestre encerrado em abril e reforça expectativa de retomada econômica

Economia News

IBC-Br sobe 1,38% no trimestre encerrado em abril e reforça expectativa de retomada econômica
IBC-BrAtividade EconômicaBanco Central
📆6/17/2026 12:40 PM
📰valoreconomico
57 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 93%

Índice de Atividade Econômica do Banco Central avança no trimestre e abril supera projeções. Indicador acumulado em 12 meses mostra crescimento consistente, sugerindo recuperação da economia brasileira.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) apresentou avanço de 1,38% no trimestre encerrado em abril, na comparação com o trimestre anterior. Em abril, o indicador subiu 1,63% em relação a fevereiro e registrou alta de 0,91% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

No acumulado em 12 meses, o IBC-Br registrou crescimento de 1,35%. O dado de abril ficou dentro do intervalo das projeções de analistas, que variavam de alta de 0,1% a crescimento de 0,9%. Em março, o indicador havia registrado queda de 0,18%, após revisão dequeda anterior de 0,67%. Devido às constantes revisões dos dados mensais, o indicador acumulado em 12 meses é considerado mais estável para a análise de tendências.

No critério de média móvel trimestral, que suaviza as oscilações mensais, o IBC-Br teve alta de 0,32% em relação aos três meses encerrados em março. O IBC-Br possui metodologia de cálculo distinta das contas nacionais trimestrais calculadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Enquanto o indicador do BC tem frequência mensal e permite acompanhamento mais ágil da evolução da atividade econômica, o Produto Interno Bruto (PIB) trimestral oferece um quadro mais abrangente e detalhado da economia.

Segundo o Banco Central, as diferenças metodológicas entre o IBC-Br e as contas nacionais do IBGE tendem a ser maiores nas desagregações setoriais do que nos agregados totais

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

valoreconomico /  🏆 4. in BR

IBC-Br Atividade Econômica Banco Central PIB IBGE Crescimento Recessão Indicador Econômico

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Com bancada maior, PL redesenha comissões permanentes da Assembleia Legislativa do RJ; PSOL vai à JustiçaCom bancada maior, PL redesenha comissões permanentes da Assembleia Legislativa do RJ; PSOL vai à JustiçaPartido pretende controlar todos os 38 grupos, incluindo o Conselho de Ética da Alerj
Read more »

Testemunha relata apatia de funcionários após queda fatal de noiva em atividade de parapenteTestemunha relata apatia de funcionários após queda fatal de noiva em atividade de parapenteRafael Goulart, testemunha do acidente que causou a morte de Maria Eduarda durante voo de parapente em Limeira (SP), afirma que funcionários da empresa Entre Cordas trocaram uniformes, tentaram recolher equipamentos e manipularam o corpo da vítima para retirar uma câmera GoPro, demonstrando 'apatia' e possível tentativa de ocultar provas.
Read more »

China: Dados de atividade mostram exportação forte e consumo interno fraco em maioChina: Dados de atividade mostram exportação forte e consumo interno fraco em maioChina: Dados de atividade mostram exportação forte e consumo interno fraco em maio
Read more »

Limites Constitucionais da Atividade de Inteligência no BrasilLimites Constitucionais da Atividade de Inteligência no BrasilO Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou balizas importantes para impedir a utilização do aparato estatal para perseguição ideológica, constrangimento político ou monitoramento incompatível com a ordem constitucional.
Read more »



Render Time: 2026-06-17 15:39:53