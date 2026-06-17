IBC-Br sobe 1,38% no trimestre encerrado em abril e reforça expectativa de retomada econômica

Índice de Atividade Econômica do Banco Central avança no trimestre e abril supera projeções. Indicador acumulado em 12 meses mostra crescimento consistente, sugerindo recuperação da economia brasileira.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) apresentou avanço de 1,38% no trimestre encerrado em abril, na comparação com o trimestre anterior. Em abril, o indicador subiu 1,63% em relação a fevereiro e registrou alta de 0,91% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

No acumulado em 12 meses, o IBC-Br registrou crescimento de 1,35%. O dado de abril ficou dentro do intervalo das projeções de analistas, que variavam de alta de 0,1% a crescimento de 0,9%. Em março, o indicador havia registrado queda de 0,18%, após revisão dequeda anterior de 0,67%. Devido às constantes revisões dos dados mensais, o indicador acumulado em 12 meses é considerado mais estável para a análise de tendências.

No critério de média móvel trimestral, que suaviza as oscilações mensais, o IBC-Br teve alta de 0,32% em relação aos três meses encerrados em março. O IBC-Br possui metodologia de cálculo distinta das contas nacionais trimestrais calculadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Enquanto o indicador do BC tem frequência mensal e permite acompanhamento mais ágil da evolução da atividade econômica, o Produto Interno Bruto (PIB) trimestral oferece um quadro mais abrangente e detalhado da economia.

Segundo o Banco Central, as diferenças metodológicas entre o IBC-Br e as contas nacionais do IBGE tendem a ser maiores nas desagregações setoriais do que nos agregados totais





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