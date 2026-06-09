Ibañez e Paquetá podem ser titulares na estreia do Brasil na Copa contra Marrocos

Zagueiro brinca sobre sigilo da função e destaca preparação para estreia; Seleção enfrenta Marrocos neste sábado no MetLife Stadium.

A Seleção Brasileira se prepara para sua estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos , e os jogadores Ibañez e Paquetá participaram de um treino específico que pode indicar sua presença entre os titulares.

O zagueiro Ibañez, em coletiva, foi questionado sobre sua função na equipe, mas adotou um tom reservado, brincando que precisa manter sigilo para não se comprometer com o técnico Carlo Ancelotti. Ele destacou a evolução da equipe desde o início do atual ciclo, após a eliminação para a Croácia na última Copa, e celebrou a chance de disputar seu primeiro Mundial pela Seleção.

Independentemente de atuar como zagueiro ou lateral, Ibañez afirmou estar pronto para a posição que for definida pelo treinador, citando o trabalho consistente nos clubes como fator decisivo. Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado, 13, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, EUA. Posteriormente, o Brasil jogará contra o Haiti e depois encerrará a fase de grupos diante da Escócia, em Miami.

A reportagem também menciona a presença de Carlo Ancelotti em um ranking de beleza de técnicos, projeções de vidente sobre a final da Copa, uma coluna de superstição e a celebração de Amanda Gutierres pelo retorno à Seleção após vitória sobre os EUA





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