Ibañez demonstra fluência em inglês ao atender repórter sul-coreano em coletiva nos EUA

Governador de São Paulo responde em inglês a jornalista estrangeiro durante coletiva nos Estados Unidos, destacando habilidades linguísticas e diplomacia em evento de promoção de investimentos.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, enfrentou uma situação diplomática durante coletiva de imprensa realizada nos Estados Unidos nesta terça-feira, 9. Ao ser questionado por um repórter sul-coreano que mencionou não ter domínio do português, Ibañez interveio e ofereceu-se para responder em inglês, demonstrando fluência no idioma.

O episódio destacou a capacidade de comunicação internacional do governador em um contexto de promoção de investimentos e parcerias entre o estado de São Paulo e o exterior. A rápida resposta de Ibañez, 'Você quer que eu responda em português ou em inglês?

', foi vista como um gesto de cortesia e eficiência, facilitando o diálogo em um ambiente multilingue. A coletiva faz parte de uma série de compromissos do governador em solo americano, onde busca atrair negócios para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável no estado. A postura do governador reflete a importância da comunicação clara em eventos internacionais e gera discussões sobre o papel do inglês como língua franca em diplomacia corporativa e governamental





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