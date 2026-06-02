IAs simulam Copa de 2026: França é favorita e Brasil para nas quartas

Quatro inteligências artificiais foram desafiadas a prever o campeão da Copa do Mundo de 2026. Apesar de usarem metodologias diferentes, todas apontaram a França como favorita e o Brasil como sexto colocado, com eliminação prevista nas quartas de final.

A EXAME aplicou o mesmo modelo matemático em diferentes inteligências artificiais, incluindo Claude, ChatGPT, Gemini e Perplexity, para simular a Copa do Mundo de 2026.

A competição, que começa em 11 de junho, será realizada em três países sedes - Estados Unidos, México e Canadá - e terá 48 seleções participando, com um formato de mata-mata mais extenso que edições anteriores, o que a torna particularmente difícil de prever. Cada IA recebeu a instrução de criar um Índice de Força da Seleção (IFS), simular o torneio 10 mil vezes e responder duas questões: quem é o favorito ao título e até onde o Brasil pode chegar.

Apesar de chegarem a números diferentes, todas apontaram a França como a maior favorita, com probabilidades variando entre 7,56% e 16,78%, dependendo da calibração de cada modelo. O Brasil aparece em sexto lugar nos rankings gerados, o que surpreende considerando seu elenco de elite e o maior histórico de títulos da competição, mas reflete a pior campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas no formato atual e a ausência de uma identidade tática consolidada sob o comando de Carlo Ancelotti.

As inteligências artificiais construíram seus próprios IFS combinando variáveis como ranking FIFA, desempenho recente, força ofensiva e defensiva, valor de mercado do elenco e histórico em Copas do Mundo. O peso atribuído a cada fator difere entre os modelos: ChatGPT e Gemini priorizaram o ranking FIFA (22%) e o valor do elenco (19%), tratando a qualidade individual como fator dominante.

Já o Perplexity deu maior peso ao desempenho recente (25%) e reduziu o histórico a apenas 10%, baseando-se na ideia de que resultados recentes são mais relevantes que conquistas passadas. O Claude, por sua vez, equilibrou histórico (22%) e desempenho recente (20%), sugerindo que Copas são torneios de pressão acumulada e que seleções com tradição em mata-mata têm vantagem psicológica.

Com o IFS calculado, a probabilidade de vitória em cada jogo é determinada pela razão entre os índices das seleções, e o torneio inteiro é simulado 10 mil vezes para gerar as probabilidades finais de título. Os resultados mostram que o Brasil tem alta probabilidade de avançar da fase de grupos - entre 88% e 92% - no Grupo C, que inclui Marrocos, Escócia e Haiti.

Marrocos, semifinalista em 2022, é o único rival classificado como risco real, com a probabilidade de vitória brasileira variando entre 52% e 58%. No entanto, o caminho brasileiro se complica nas fases eliminatórias. Se terminar em primeiro no grupo, enfrenta o segundo colocado do Grupo F (com Holanda, Japão, Suécia e Tunísia) nas oitavas-de-final. Já nas quartas, o adversário projetado pertence ao bloco de França, Espanha, Inglaterra ou Portugal.

Em todos os modelos, essa fase representa o ponto onde a trajetória brasileira termina na maioria das simulações. A análise também destaca curiosidades, como a possibilidade de Matt Freese, goleiro dos Estados Unidos formado em Harvard, se tornar o primeiro graduado pela universidade a disputar uma Copa do Mundo, e até mesmo brincadeiras com convocações fictícias de jogadores do México inspirados no Chaves e Chapolin





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