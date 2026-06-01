IA: domínio privado supera controle governamental, alerta professor

Professor da PUC-SP analisa o avanço da inteligência artificial e destaca que, pela primeira vez, uma tecnologia tão poderosa é guiada por interesses privados, enquanto governos correm para regulamentar.

A velocidade do avanço da inteligência artificial (IA) tem consolidado um cenário inédito na história tecnológica global: o protagonismo absoluto das empresas privadas em detrimento do controle governamental, segundo avaliação do professor de Tecnologia da Inteligência da PUC-SP, Diogo Cortiz.

Pela primeira vez na história da humanidade, uma tecnologia tão poderosa está sendo guiada por interesses econômicos, com o capital privado, explicou Cortiz. Segundo ele, os países correm contra o tempo para tentar participar do debate e mitigar os riscos dessa disparidade. Enquanto Pequim centralizou os esforços sob as rédeas do Estado, Washington adotou uma postura mais pulverizada. A China está bem diferente dos Estados Unidos nisso.

Ela tem uma estratégia de inteligência artificial que foi criada em 2017 e recentemente eles lançaram um novo projeto que se chama AI Plus, incluído no plano quinquenal, que serve para transformar toda a economia. Lá, o Estado tem um papel maior, detalhou Cortiz. Os Estados Unidos nem têm, por exemplo, um plano central de inteligência artificial. Isso está muito na mão das empresas, destacou.

De acordo com Cortiz, o governo americano tem buscado formas de reaver o equilíbrio de forças e estruturar mecanismos de controle interno, embora enfrente desafios ideológicos. Recentemente, eles vêm trabalhando muito para tentar fortalecer esse papel mais de governança. Embora a administração Trump seja um pouco avessa à palavra regulação, eles estão buscando formas de controle, formas de entender melhor o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos também, concluiu.

A disparidade entre a abordagem chinesa e americana reflete tensões mais amplas sobre o futuro da governança tecnológica. Enquanto a China vê a IA como uma ferramenta para impulsionar seu modelo de desenvolvimento estatal, os EUA confiam na inovação do setor privado.

No entanto, especialistas alertam que a falta de regulamentação pode levar a consequências não intencionais, como viés algorítmico, concentração de poder e ameaças à privacidade. Cortiz ressalta que a participação pública no debate é crucial para garantir que os benefícios da IA sejam distribuídos de forma justa. A corrida global pela supremacia em IA também levanta questões sobre soberania e dependência tecnológica. Países em desenvolvimento, como o Brasil, precisam definir suas próprias estratégias para não ficarem reféns de gigantes estrangeiros.

A PUC-SP, onde Cortiz leciona, tem desenvolvido pesquisas sobre impactos éticos e sociais da IA, enfatizando a necessidade de uma abordagem multidisciplinar. O professor defende que a academia, a sociedade civil e os governos devem colaborar para criar diretrizes que equilibrem inovação e responsabilidade. O futuro da IA dependerá de como esses atores conseguirão dialogar. Enquanto as empresas seguem acelerando o desenvolvimento, os governos tentam acompanhar com políticas públicas.

Cortiz acredita que o momento atual é crítico para definir os rumos dessa tecnologia que promete transformar todos os setores da economia. Sem uma governança adequada, o risco é que a IA amplie desigualdades existentes e concentre poder nas mãos de poucos. A comunidade internacional precisa agir rapidamente para evitar um cenário de caos regulatório





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