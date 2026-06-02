IA ameaça jornalismo original, alerta publisher do NYT

A.G. Sulzberger, publisher do New York Times, alerta que a inteligência artificial generativa está roubando conteúdo jornalístico sem permissão ou compensação, ameaçando a sustentabilidade do jornalismo original e a democracia.

O publisher do New York Times , A.G. Sulzberger, expressou preocupações profundas sobre o impacto da inteligência artificial no jornalismo durante um discurso recente. A era da IA generativa, iniciada há menos de quatro anos com o lançamento público do ChatGPT, trouxe avanços impressionantes, mas também desafios significativos para o ecossistema de informação.

Empresas como OpenAI, Google, Meta e Microsoft desenvolveram sistemas de IA cada vez mais poderosos, mas Sulzberger alerta que essas mesmas empresas estão consolidando um controle desproporcional sobre dados e atenção do público, ao mesmo tempo que se recusam a assumir a responsabilidade de garantir acesso a notícias confiáveis. O cerne da crítica de Sulzberger está no que ele chama de "pecado original" da IA: o uso não autorizado de conteúdo jornalístico para treinar modelos e gerar respostas, desviando receita e audiência das organizações de notícias.

Ele argumenta que as empresas de tecnologia estão roubando propriedade intelectual em escala sem precedentes, reempacotando material jornalístico como se fosse seu, sem permissão ou compensação. Isso não ocorre apenas uma vez durante o treinamento, mas repetidamente, todos os dias, minando a capacidade do jornalismo original de se sustentar financeiramente. Sulzberger teme que, se essa tendência continuar, o mundo verá cada vez menos jornalistas capazes de realizar reportagens originais - ir a lugares, conversar com pessoas, investigar os poderosos.

O jornalismo original é essencial para a saúde das democracias, fornecendo verdade, compreensão e responsabilização. No entanto, a IA ameaça não apenas o jornalismo, mas todo o conjunto de obras criativas da civilização: livros, filmes, músicas, pesquisas científicas. Globalmente, as profissões criativas empregam mais de 50 milhões de pessoas e geram cerca de US$ 12 trilhões em valor econômico por ano. Diante desse cenário, Sulzberger convoca líderes de organizações de notícias de mais de 60 países a agir.

Ele critica a passividade e fragmentação da indústria jornalística diante dos abusos das empresas de IA.

"Não podemos permitir que os entusiastas da IA dominem a conversa pública sem nos posicionarmos em defesa de um futuro sustentável para o jornalismo original", afirmou. Ele enfatiza a necessidade de proteger os direitos autorais e garantir que as empresas de tecnologia não destruam a capacidade das organizações de notícias de continuar produzindo conteúdo de qualidade. A mensagem de Sulzberger não é contra a IA em si, mas contra o modelo de negócios predatório que ameaça o jornalismo.

Ele defende uma abordagem que respeite a propriedade intelectual e promova parcerias justas entre criadores de conteúdo e empresas de tecnologia. A indústria jornalística precisa se unir para exigir transparência, compensação e respeito pelos direitos autorais. Caso contrário, o futuro do jornalismo baseado em fatos e reportagens originais estará em risco, com consequências graves para a democracia e a sociedade como um todo





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