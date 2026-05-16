A Itália e o Oriente Médio têm sido atraídos por residentes franceses devido aos distúrbios provocados pela guerra no Golfo e às incentivos fiscais oferecidas. Embora o imposto não seja um fator principal para a migração, o país oferece benefícios fiscais atraentes para indivíduos com grande patrimônio.

A Itália, conhecida anteriormente pela França por usar incentivos fiscais para atrair residentes franceses ricos, tem se tornado uma tendência mais atraente para cidadãos de outros países, especialmente do Oriente Médio, devido às tensões causadas pela guerra no Golfo.

Embora o imposto não seja a principal razão para deixar a França, segundo Robert (nome alterado), o francês que está tomando café no Aeroporto Charles de Gaulle em Paris, a Itália é escolhida por sua beleza, arte e música. Mas para Robert, comprar uma casa em Roma e se tornar residente fiscal italiano foi uma parte atraente da mudança para o país, onde indivíduos com grande patrimônio podem pagar um imposto anual fixo sobre toda a renda estrangeira, independentemente do valor, e desfrutar de outras isenções.

Robert, que se descreve como moderadamente rico, mudou-se para a Itália há oito anos após o fim de sua carreira na área de TI com a venda de sua empresa. A Itália oferece isenções para quem compra um imóvel pela primeira vez, e a França, transformou seu imposto sobre a fortuna em imposto sobre patrimônio imobiliário, afetando investimentos no mercado de ações





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