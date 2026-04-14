Hungria: Oposição liderada por Péter Magyar derruba Viktor Orbán após 16 anos no poder

O partido de oposição Tisza, liderado por Péter Magyar, conquistou a maioria nas eleições parlamentares húngaras de 2026, pondo fim a 16 anos de domínio do primeiro-ministro Viktor Orbán e seu partido Fidesz. A vitória reflete o descontentamento público com a estagnação econômica e a corrupção, marcando uma virada histórica na política húngara.

Após 16 anos no poder, o domínio do primeiro-ministro Viktor Orbán e de seu partido, Fidesz , sobre a Hungria chegou ao fim no domingo 12, com os resultados das eleições parlamentares de 2026. O Tisza , um partido de oposição ascendente, conquistou 138 cadeiras no Parlamento, marcando uma virada histórica que eleva seu líder, Péter Magyar , à liderança nacional. A vitória de Magyar, consolidada com base em análises precisas do instituto AtlasIntel, com um erro médio de apenas 0,33 pontos percentuais na última pesquisa antes das eleições , reflete o crescente descontentamento público com o establishment político e a percepção de estagnação econômica que assolam o país.

A insatisfação popular, impulsionada por indicadores econômicos desfavoráveis e a deterioração dos serviços públicos, especialmente na área da saúde, foi um fator crucial para a mudança política. Essa convergência de fatores, incluindo uma economia em declínio, com um crescimento de apenas 0,4% no ano anterior, significativamente menor do que em nações vizinhas, e serviços públicos sobrecarregados, criou o ambiente ideal para a ascensão do Tisza. O partido soube capitalizar essa insatisfação, estruturando sua campanha em torno da promessa de revitalizar a economia no curto prazo, e assim angariar apoio popular.

Além de questões econômicas, o Tisza demonstrou superioridade sobre o Fidesz em uma série de áreas, superando o partido governista em 10 dos 13 temas avaliados. Destacaram-se a saúde, com uma vantagem de 19 pontos percentuais, a proteção da democracia, com 16 pontos percentuais, e o combate à corrupção, com impressionantes 20 pontos percentuais de diferença. A estratégia política de Magyar, com sua posição no espectro de centro-direita, permitiu a unificação do voto de oposição, atraindo eleitores de diferentes vertentes políticas. Ao mesmo tempo, o partido conseguiu minar o apoio ao Fidesz entre eleitores insatisfeitos, que buscavam uma alternativa política.

Péter Magyar, o novo protagonista da política húngara, tem uma trajetória peculiar. Apesar de ter se tornado o algoz do primeiro-ministro no recente pleito, Magyar já foi um admirador fervoroso de Orbán. Crescendo em uma Hungria em transformação após o colapso da União Soviética, o jovem Magyar, então com nove anos, decorava as paredes de seu quarto com figuras políticas da época, incluindo Orbán, visto como um herói do movimento pró-democracia. Sua trajetória demonstra a complexidade da política e as transformações pessoais que podem ocorrer ao longo do tempo.

Filho de uma juíza de alto escalão, Magyar trilhou um caminho político que o levou a integrar o Fidesz por duas décadas. Durante esse período, atuou como diplomata em Bruxelas e ocupou cargos em agências estatais, sem grande destaque. Sua entrada em cena no cenário político se deu de forma mais proeminente em 2024, quando rompeu publicamente com o Fidesz após a revelação de um escândalo envolvendo o perdão governamental a um diretor de orfanato condenado por acobertar abusos sexuais. O episódio, que envolveu sua ex-esposa, então ministra da Justiça, Judit Varga, foi o ponto de ruptura que o impulsionou a criticar o governo.

A saída de Magyar do Fidesz foi anunciada através de uma entrevista em um canal no YouTube, onde teceu críticas contundentes ao funcionamento interno da administração. O vídeo viralizou, projetando seu nome como uma figura relevante no tabuleiro político húngaro. Rapidamente, Magyar assumiu o comando do Tisza, um partido com pouca expressão no cenário político húngaro até então. Ele iniciou uma extensa campanha por todo o país, construindo uma base de apoio fora dos grandes centros urbanos. Seu discurso anticorrupção e a promessa de destravar recursos bloqueados pela União Europeia, devido a preocupações com o estado de direito na Hungria, impulsionaram sua popularidade.

A vitória do Tisza nas eleições de 2026 representa a primeira derrota do Fidesz de Orbán desde 2010, pondo fim a quatro mandatos consecutivos. Magyar, que se define como um político de centro-direita, é um crítico ferrenho da aproximação de Budapeste com a Rússia e se comprometeu a rever posições tidas como problemáticas pela União Europeia. O novo primeiro-ministro deverá restaurar mecanismos de controle e equilíbrio democráticos que foram enfraquecidos durante o governo Orbán e reatar as relações com Bruxelas, abandonando a postura de veto que a Hungria adotou no Conselho Europeu. No entanto, é possível que Magyar mantenha, ou até mesmo intensifique, as políticas de seu antecessor em áreas como imigração e políticas LGBT+.





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