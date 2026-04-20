Humorista Marquito inicia fase crucial de reabilitação oral após grave acidente de moto

Internado desde fevereiro, Marquito, do Programa do Ratinho, apresenta evolução na recuperação de cirurgias na coluna e segue em tratamento multidisciplinar para retomar movimentos e funções básicas.

O renomado humorista Marquito , figura icônica do Programa do Ratinho, enfrenta um longo e desafiador processo de recuperação após um grave acidente de motocicleta ocorrido no dia 25 de fevereiro na Vila Gustavo, zona norte de São Paulo. Após sofrer um mal súbito enquanto pilotava, o artista perdeu o controle do veículo, resultando em uma colisão que trouxe sérias consequências para a sua saúde .

Desde o ocorrido, ele permanece internado no Hospital Beneficência Portuguesa, onde já superou etapas críticas, incluindo um longo período na unidade de terapia intensiva. Aos 66 anos, Marquito demonstrou uma resiliência notável, passando por intervenções cirúrgicas complexas na coluna cervical, especificamente nas vértebras C5 e C6, além de tratar fraturas na clavícula e costelas. O quadro atual exige cuidados multidisciplinares constantes e uma dedicação intensa da equipe médica que o acompanha. Recentemente, um novo passo importante foi dado em sua jornada de reabilitação. No último domingo, dia 19, a equipe médica iniciou um tratamento voltado para a reabilitação oral do paciente. Este procedimento é fundamental para recuperar funções vitais como a deglutição, a fonação e a mobilidade dos movimentos maxilomandibulares, que foram afetadas durante o longo tempo de internação e sedação. O especialista responsável pelo tratamento compartilhou um registro otimista nas redes sociais, mostrando o humorista sorridente, apesar da fragilidade física. A fisioterapia motora segue sendo um pilar essencial para que ele recupere a capacidade de caminhar, processo que está sendo acompanhado de perto pela família, que mantém a esperança renovada a cada pequena conquista diária observada nos exames e na resposta do organismo do artista. Sua esposa, Milva, tem sido uma voz ativa e constante na atualização sobre o estado de saúde de Marquito. Ela descreve a recuperação do marido como um verdadeiro milagre, enfatizando que, apesar da gravidade das lesões na medula e do uso contínuo de um colar cervical que causa grande desconforto, ele não perdeu sua essência alegre e bem-humorada. Relatos indicam que, mesmo diante das adversidades, o humorista mantém o bom humor e uma fé inabalável, o que tem surpreendido os médicos que classificam sua evolução como muito positiva. A família celebra o livramento de um acidente que, pelas proporções, poderia ter tido um desfecho fatal. Enquanto a alta hospitalar ainda não possui uma data definida, o foco permanece integralmente na reabilitação neurológica e motora, com todos os envolvidos celebrando a força de vontade de um artista que, mesmo nos momentos mais difíceis, continua a inspirar quem o cerca com sua resiliência e otimismo contagiante perante a vida





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