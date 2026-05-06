Hulk é anunciado como novo reforço do Fluminense e assume a camisa 7

O Fluminense anunciou a contratação de Hulk, que assinou contrato até 2027 e será o novo camisa 7 do clube. O atacante agradeceu Soteldo por ceder o número e destacou a importância do clube e de seus ídolos.

Rio de Janeiro - O Fluminense anunciou oficialmente nesta terça-feira (5) a contratação de Hulk , que chega como novo reforço para a temporada. O atacante, de 39 anos, estava livre no mercado e assinou um contrato até o fim de 2027, tornando-se o novo camisa 7 do clube.

Em entrevista à FluTV, Hulk agradeceu ao companheiro Soteldo por ceder o número, que será usado pelo venezuelano apenas até a Copa do Mundo, quando ele passará a vestir a camisa 30. O jogador destacou a importância do número no clube e elogiou a gentileza de Soteldo, afirmando que o venezuelano foi muito compreensivo e gentil ao ceder a camisa que tanto gosta.

Hulk, que construiu uma carreira de sucesso no futebol europeu e asiático, retornou ao Brasil em 2021 e se tornou um dos maiores ídolos do Atlético-MG. Durante sua passagem pelo clube mineiro, enfrentou Fábio, então goleiro do Fluminense e também ídolo do Cruzeiro. O novo reforço tricolor exaltou o camisa 1 tricolor, elogiando seu profissionalismo e comprometimento. O Fábio vem quebrando paradigmas.

É um cara muito profissional. Jogamos contra, mas temos uma boa relação. Sei que ele vai me passar alguns segredos, a água que ele está bebendo. Está voando.

Questão de me cuidar, de comprometimento, podem esperar o máximo. Vou estar sempre no meu melhor nível para dar o máximo para o clube, afirmou Hulk. No Fluminense, Hulk reencontrará velhos conhecidos do Atlético-MG, como os laterais Guga e Guilherme Arana, o zagueiro Igor Rabello, o volante Otávio e o atacante Savarino. O jogador revelou que ainda teve conversas com Fred, um dos maiores ídolos do clube.

O ex-atacante, hoje técnico da base do Fortaleza, foi companheiro de Hulk na seleção brasileira na Copa de 2014. Conversei com todos que tive a oportunidade de jogar junto, outros que joguei contra, mas tinha grande afinidade. Estou bem informado do que é o Fluzão, time com grandes ídolos, como Castilho, Rivellino, Assis, Washington, Renato Gaúcho... Falei com o Fred também, meu parceiro.

Ele me deve algumas camisas. Na época de Seleção a gente jogava videogame e quem perdia devia uma camisa, brincou. Hulk chegará ao Rio de Janeiro no início da próxima semana para se integrar ao elenco e iniciar os trabalhos no CT Carlos Castilho. O primeiro contato com a torcida tricolor acontecerá no dia 16, no Maracanã, antes da partida contra o São Paulo, pelo Brasileirão.

Ele vestirá a camisa 7, que seguirá com Soteldo até a paralisação das competições para a Copa do Mundo





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