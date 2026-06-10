Hugo Motta deve segurar criação de comissão especial sobre tema polêmico até após eleições

Presidente da Câmara sinaliza que só decidirá sobre andamento de matéria controversa após análise na CCJ. Expectativa nos bastidores é de que adie comissão especial para depois das eleições para evitar contaminação do pleito, o que gera críticas da oposição.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta , sinalizou a interlocutores que decidirá sobre o andamento da tramitação de uma matéria polêmica apenas após sua apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça ( CCJ ), principal comissão da Casa.

O próximo passo formal seria a análise em uma comissão especial, cuja criação depende única e exclusivamente da vontade política de Motta. Nos bastidores, a expectativa dominante é de que ele segure a criação desse colegiado, adiando sua instalação. A leitura comum é que o tema, de alto potencial divisivo, poderia contaminar o processo eleitoral. Por essa razão, a aposta da maioria dos deputados é que Motta só considere instituir a comissão especial depois do pleito de outubro.

Essa possibilidade desagrada profundamente a oposição, que acusa o presidente da Câmara de descumprir um compromisso público de criar a comissão. A resistência à proposta ganhou força recentemente com a obstrução liderada por parlamentares do Psol, como Talíria Petrone e Sâmia Bomfim, que contaram com a adesão de outros governistas, inclusive do PT. O cenário é complexo para os governistas, pois o amplo apoio do eleitorado ao tema torna qualquer resistência uma equação política delicada.

Antes de proclamar o resultado final na CCJ, seu presidente, Leur Lomanto Júnior (DEM-BA), fez um apelo público para que Motta instale a comissão especial imediatamente após a aprovação do parecer pela comissão, tentando dar velocidade ao processo





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