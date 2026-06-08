Houthis ameaçam bloquear navegação no Estreito de Bab al‑Mandab após disparar mísseis contra Israel

Aliados do Irã, os rebeldes houthis anunciaram o lançamento de mísseis contra Israel e declararam que impedirão a passagem de navios israelenses pelo Mar Vermelho, possivelmente cerceando o trânsito no estratégico Estreito de Bab al‑Mandab e gerando grandes impactos nos mercados de energia e nas rotas comerciais globais.

Os rebeldes houthis, aliado do Irã e parte do chamado Eixo da Resistência, anunciaram na segunda‑feira o lançamento de uma salva de mísseis contra alvos israelenses e declararam que impedirão a passagem de embarcações do Estado judeu pelo Mar Vermelho .

O porta‑voz militar do grupo, Yahya Saree, usou as redes sociais para afirmar que um bloqueio naval parcial entraria em vigor de imediato, como retaliação à suposta agressão contra o Irã, o Líbano, os palestinos e outras posições consideradas amigas de Teerã. A ameaça aponta para um possível cerceamento da navegação no Estreito de Bab al‑Mandab, passagem estratégica que liga a porção sul do Mar Vermelho ao Golfo de Áden e que representa a rota mais curta para o tráfego comercial entre a Ásia, a Europa e as Américas.

Caso o bloqueio seja efetivado, navios que precisarem contornar o extremo sul da África enfrentarão um aumento significativo nos tempos de viagem, nos custos operacionais e nos prêmios de seguros, afetando diretamente os mercados de energia e os fluxos de mercadorias globais. A postura dos houthis representa uma mudança notável na dinâmica do conflito regional.

Até recentemente o grupo mantinha‑se à margem das hostilidades entre a aliança EUA‑Israel e o Irã, restringindo suas ações ao apoio à causa palestina e a ataques esporádicos contra navios que julgava ligados a Israel. Contudo, o recente bombardeio de instalações iranianas pelos militares americanos e israelenses, ocorrido no final de fevereiro, intensificou a retórica de retaliação na região e transformou o Mar Vermelho num corredor de importância estratégica para a Arábia Saudita, maior exportadora mundial de petróleo, que busca evitar o estreito de Ormuz.

Mohammed al‑Bukhaiti, alto dirigente político houthi, advertiu que apenas navios ligados a Israel seriam alvos, mas, ao mesmo tempo, deixou claro que qualquer país que intervenha na questão, inclusive a Arábia Saudita, será considerado inimigo, ampliando o risco de uma escalada que poderia transformar o estreito em um front de confronto militar. Especialistas apontam que o impacto de um eventual bloqueio pode ser rápido e desproporcional.

Farea al‑Muslimi, pesquisador do Chatham House, explicou que bastaria um único ataque para elevar drasticamente os seguros marítimos e gerar um efeito dominó em todo o setor de transporte. Rashid al‑Haddad, analista econômico iemenita, alerta que uma mobilização das forças armadas dos EUA ou de outros países na região poderia transformar a via em um verdadeiro teatro de guerra, desviando grandes volumes de comércio e encarecendo ainda mais os custos logísticos.

Se as hostilidades se intensificarem, os houthis podem optar por fechar totalmente o Estreito de Bab al‑Mandab, combinando a ação com um bloqueio ao estreito de Ormuz, situação que provocaria um choque imediato nos mercados globais de energia e nas cadeias de suprimentos internacionais





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