Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões realiza mais de 4,5 mil testes do pezinho e destaca importância do exame para diagnóstico precoce

Maternidade em Nova Iguaçu já realizou 4.593 testes desde a inauguração, em 2024. Exame é fundamental para detectar precocemente doenças genéticas, metabólicas e infecciosas em recém-nascidos e é oferecido pela rede municipal em cerca de 60 unidades.

O Teste do Pezinho é uma ferramenta essencial para o diagnóstico precoce de doenças genéticas , metabólicas e infecciosas em recém-nascidos . No Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões , localizado em Nova Iguaçu , já foram realizados 4.593 testes desde a inauguração da unidade em abril de 2024.

Em 2026, até o momento, foram 731 procedimentos. O exame é preferencialmente realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê, mas a maternidade oferece o teste para os recém-nascidos que necessitam de internação mais prolongada. Para aqueles que recebem alta antes do terceiro dia, a unidade fornece encaminhamento para a rede municipal de saúde, que conta com cerca de 60 unidades de atendimento, entre clínicas da família, unidades básicas e o Centro de Saúde Vasco Barcelos.

No município, o índice mensal de testes varia entre 500 e 700. A pediatra e neonatologista Liliane Maia ressalta a importância da detecção precoce de enfermidades como hipotireoidismo congênito e toxoplasmose congênita, que, se não tratadas, podem levar a complicações neurológicas, deficiência intelectual e outros problemas graves.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, reforça que nenhum recém-nascido deve ficar sem realizar o exame e que a rede está preparada para atender todos os bebês dentro do prazo recomendado. O procedimento consiste na coleta de gotas de sangue do calcanhar do bebê, sendo rápido e seguro. As amostras são enviadas para análise laboratorial e o resultado fica disponível em até 30 dias.

Caso haja alteração, o paciente é convocado para nova avaliação e encaminhado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) para acompanhamento especializado. Os pais podem consultar a lista completa das unidades que realizam o teste no site da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu. Em 2026, o Teste do Pezinho completa 50 anos no Brasil, reforçando seu papel como uma das principais estratégias de prevenção em saúde neonatal





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