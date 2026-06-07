Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões realiza mais de 4,5 mil testes do pezinho e destaca importância do exame para diagnóstico precoce

Saúde News

Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões realiza mais de 4,5 mil testes do pezinho e destaca importância do exame para diagnóstico precoce
Teste Do PezinhoDiagnóstico PrecoceRecém-Nascidos
📆6/7/2026 8:16 PM
📰jornalodia
85 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 68% · Publisher: 78%

Maternidade em Nova Iguaçu já realizou 4.593 testes desde a inauguração, em 2024. Exame é fundamental para detectar precocemente doenças genéticas, metabólicas e infecciosas em recém-nascidos e é oferecido pela rede municipal em cerca de 60 unidades.

O Teste do Pezinho é uma ferramenta essencial para o diagnóstico precoce de doenças genéticas , metabólicas e infecciosas em recém-nascidos . No Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões , localizado em Nova Iguaçu , já foram realizados 4.593 testes desde a inauguração da unidade em abril de 2024.

Em 2026, até o momento, foram 731 procedimentos. O exame é preferencialmente realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê, mas a maternidade oferece o teste para os recém-nascidos que necessitam de internação mais prolongada. Para aqueles que recebem alta antes do terceiro dia, a unidade fornece encaminhamento para a rede municipal de saúde, que conta com cerca de 60 unidades de atendimento, entre clínicas da família, unidades básicas e o Centro de Saúde Vasco Barcelos.

No município, o índice mensal de testes varia entre 500 e 700. A pediatra e neonatologista Liliane Maia ressalta a importância da detecção precoce de enfermidades como hipotireoidismo congênito e toxoplasmose congênita, que, se não tratadas, podem levar a complicações neurológicas, deficiência intelectual e outros problemas graves.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, reforça que nenhum recém-nascido deve ficar sem realizar o exame e que a rede está preparada para atender todos os bebês dentro do prazo recomendado. O procedimento consiste na coleta de gotas de sangue do calcanhar do bebê, sendo rápido e seguro. As amostras são enviadas para análise laboratorial e o resultado fica disponível em até 30 dias.

Caso haja alteração, o paciente é convocado para nova avaliação e encaminhado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) para acompanhamento especializado. Os pais podem consultar a lista completa das unidades que realizam o teste no site da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu. Em 2026, o Teste do Pezinho completa 50 anos no Brasil, reforçando seu papel como uma das principais estratégias de prevenção em saúde neonatal

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jornalodia /  🏆 9. in BR

Teste Do Pezinho Diagnóstico Precoce Recém-Nascidos Nova Iguaçu Hospital Iguassú Maternidade Mariana Bulhões Doenças Genéticas Doenças Metabólicas Doenças Infecciosas Saúde Neonatal

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polícia prende homem que matou ex-mulher, na Baixada FluminensePolícia prende homem que matou ex-mulher, na Baixada FluminenseLucélia Domingos Isidro, de 44 anos, foi baleada e morreu a caminho do hospital
Read more »

Repórter do Grupo Globo leva banho ao vivo em amistoso da Seleção BrasileiraRepórter do Grupo Globo leva banho ao vivo em amistoso da Seleção BrasileiraMariana Spinelli acabou se molhando antes da bola rolar no jogo contra o Egito
Read more »

Christian Eriksen desmaia em jogo na Dinamarca e é levado ao hospitalChristian Eriksen desmaia em jogo na Dinamarca e é levado ao hospitalO jogador Christian Eriksen caiu inanimado no gramado durante partida em Odense, Dinamarca. O jogo foi paralisado e encerrado. Eriksen foi atendido, levado ao hospital e está consciente. Este não é o primeiro susto; em 2021 sofreu parada cardiorrespiratória na Eurocopa.
Read more »

Um ano após tragédia na Indonésia, irmã de Juliana Marins desabafa: 'Dia oficial da morte é meu aniversário'Um ano após tragédia na Indonésia, irmã de Juliana Marins desabafa: 'Dia oficial da morte é meu aniversário'Em vídeo, Mariana Marins desabafa sobre como o dia de seu próprio nascimento passou a carregar o peso da perda da publicitária de Niterói que morreu ao cair em trilha na Indonésia
Read more »



Render Time: 2026-06-07 23:16:25