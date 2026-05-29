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Hospital Estadual de Sumaré é o melhor hospital público do Brasil

Saúde News

Hospital Estadual de Sumaré é o melhor hospital público do Brasil
Hospital Estadual De SumaréMelhores Hospitais Públicos Do BrasilSUS
📆5/29/2026 4:13 PM
📰JornalOGlobo
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O Hospital Estadual de Sumaré, no interior de São Paulo, lidera o ranking dos melhores hospitais públicos do Brasil em 2026, de acordo com o estudo realizado pelo Ibross em parceria com a OPAS/OMS.

O Hospital Estadual de Sumaré, no interior de São Paulo, é o melhor hospital público do país, de acordo com o 'Melhores Hospitais Públicos do Brasil'.

O hospital liderou o ranking dos melhores hospitais públicos do Brasil em 2026, segundo levantamento que avaliou qualidade, eficiência e satisfação dos pacientes do SUS. O estudo, realizado pelo Ibross em parceria com a OPAS/OMS, destacou o papel desses hospitais na excelência assistencial. Foram analisados 5.279 hospitais, com critérios como acreditação e satisfação dos usuários. O prêmio visa promover boas práticas no SUS.

O Hospital Estadual de Sumaré, no interior de SP, é o melhor hospital público do país, de acordo com o ranking, que reconheceu as instituições do Sistema Único de Saúde (SUS) mais eficientes, bem avaliadas por usuários e que oferecem qualidade e segurança aos pacientes. Os ganhadores foram revelados nesta sexta-feira (29), durante cerimônia realizada na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), em Brasília (DF).

Em segundo lugar do ranking ficou o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (GO), seguido pelo o Centro de Referência da Saúde da Mulher (SP). Em quarto lugar está o Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo (SP) e, em quinto, o Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro (MG).

Em sexto lugar ficou o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (SP), seguido pelo Hospital Geral de Itapecerica da Serra (SP), em sétimo, o Hospital Estadual de Sapopemba (SP), em oitavo, o Hospital Municipal Cidade Tiradentes (SP), em nono, e o Hospital Geral de Itapevi (SP), em décimo. Mais do que uma simples premiação, o levantamento buscou identificar modelos de excelência hospitalar no SUS, considerando não apenas estrutura e produção assistencial, mas também eficiência operacional, segurança, qualidade do atendimento e percepção dos próprios usuários do sistema público de saúde.

O prêmio nasce com o propósito de reconhecer experiências de excelência existentes no SUS e valorizar hospitais públicos que conseguem aliar qualidade assistencial, eficiência e compromisso com o paciente. O Brasil possui centros hospitalares públicos altamente qualificados e isso precisa ser divulgado para que seja conhecido pela sociedad

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