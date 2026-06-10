Hong Kong accuses seven people and two companies of 25 crimes related to deadly 2025 fire

Investigation revealed failures in security systems during renovations, with alarm systems deactivated and bamboo scaffolding used. A lit cigarette is believed to have started the fire, causing widespread grief and debate over safety in renovations in the city.

Nove envolvidos respondem por 25 crimes, incluindo homicídio culposo, após investigação apontar falhas graves nos sistemas de segurança durante obras no complexo residencial. Um incêndio destruiu redes verdes e andaimes de bambu que estavam do lado de fora de um edifício do complexo de apartamentos Wang Fuk Court, em Hong Kong .

As autoridades investigam as causas do incêndio. Sete pessoas e duas empresas acusadas por morte de 168 pessoas em 2025. Falhas nos sistemas de segurança durante reformas, com sistemas de alarme desativados e uso de andaimes de bambu. Um cigarro aceso teria iniciado o fogo, causando forte comoção e debate sobre segurança em reformas na cidade





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